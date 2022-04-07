ترودو يرفض فكرة طرد الدبلوماسيين الروس من كندا

رفض رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الخميس، فكرة طرد الدبلوماسيين الروس من أوتاوا، مشيرا إلى أن ذلك سيعقبه طردا للدبلوماسيين الكنديين من موسكو وهو ما يحرم كندا من معلومات حول ما يحدث في روسيا.

جاء كلام رئيس الحكومة الكندية في حديث مع الصحفيين في أروقة البرلمان في أوتاوا.

وأوضح جستن ترودو أنه من الأفضل الإبقاء في موسكو على "كنديين استثنائيين يخبروننا بما يفعله الروس ويحافظون على التواصل مع المجتمع المدني ويدعمون الكنديين وغيرهم ممن يتواجدون على الأراضي الروسية".

وقال رئيس الوزراء: "علينا أن نكون شديدي الحذر، لا نريد أن نُحرم من الموارد في موسكو في أوقات الأزمات هذه، فيما تدور حرب وتبرز قضايا ذات طبيعة دبلوماسية".