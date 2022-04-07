الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترودو يرفض فكرة طرد الدبلوماسيين الروس من كندا

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي

رفض رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الخميس، فكرة طرد الدبلوماسيين الروس من أوتاوا، مشيرا إلى أن ذلك سيعقبه طردا للدبلوماسيين الكنديين من موسكو وهو ما يحرم كندا من معلومات حول ما يحدث في روسيا.
جاء كلام رئيس الحكومة الكندية في حديث مع الصحفيين في أروقة البرلمان في أوتاوا.
وأوضح جستن ترودو أنه من الأفضل الإبقاء في موسكو على "كنديين استثنائيين يخبروننا بما يفعله الروس ويحافظون على التواصل مع المجتمع المدني ويدعمون الكنديين وغيرهم ممن يتواجدون على الأراضي الروسية".
وقال رئيس الوزراء: "علينا أن نكون شديدي الحذر، لا نريد أن نُحرم من الموارد في موسكو في أوقات الأزمات هذه، فيما تدور حرب وتبرز قضايا ذات طبيعة دبلوماسية".

رئيس الوزراء الكندى الأزمات الكنديين موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022| دعاء يوم 6 رمضان

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الغد

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

عيديت سليمان: لا توجد صفقة مع «نتنياهو» لشغل مناصب حكومية مستقبلًا

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله