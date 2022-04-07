الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 فى تصادم سيارتين بجنوب سيناء

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

شهد الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء، حادث تصادم سيارتين، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين.

كان قد تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الدولي بالقرب من منطقة مفارق وادي فيران.

وأسفر الحادث عن وفاة "محمد ع"، 17 عامًا من سوهاج، وإصابة كل من "أحمد ر"، 42 عامًا وادي فيران، مصاب بكسر بالذراع الأيسر والكوع، وجرح قطعي بالرأس، و"سليم س"، 47 عامًا من الإسماعيلية، ومصاب بكدمات وسحجات في الجسم، و"عبدالجبار ع"، 25 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

لطريق الدولي جنوب سيناء حادث تصادم سيارتين مصرع شخص إصابة 3 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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