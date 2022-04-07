المشدد 5 سنوات لشاب شرع في قتل شقيقته وزوجة والده بسبب الميراث بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة المتهم بالشروع في قتل شقيقته وزوجة والده إثر التعدي عليهما بواسطة آلة حادة "شاكوش" بالسجن المشدد 5 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغا من " أ.ع " 23 عاما مقيمة قصاصين الأزهار مركز أولاد صقر بقيام شقيقها من والدها المتوفي ويدعى "م" بالتعدى على والدتها والتى تبلغ من العمر 46 عاما، موظفة، بالضرب مستخدما أداة "شاكوش" قاصدا إزهاق روحها وذلك بسبب خلافات على الميراث وعندما حاولت إنقاذها من يديه تعدى عليها أيضا محدثا إصابتهما بالرأس واليد الموصوفة بالتقرير الطبي فيما تمكن الأهالي من إنقاذهما بسبب سماعهم صراخهما.