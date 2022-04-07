الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مفيش ست وحشة.. نيللى كريم تعلق على مسلسل «فاتن أمل حربى»

نيلي كريم
نيلي كريم

مازالت الفنانة نيللي كريم تعلق على دورها في مسلسل فاتن أمل حربي، وقالت عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك: "مافيش ست وحشة، في ست مطحونة من الحياة والهم"

وذلك لأنه قد تناولت الحلقة الخامسة من مسلسل فاتن امل حربي مشاهد بين شريف سلامة ونيللي كريم وهو يوجه لها العديد من الانتقادات بسبب أنها مهملة في نفسها بسبب كثرة شغلها وانشغالها مع بناتها.

"فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

المسلسل بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبدالغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وكان قد أثار مشهد الفندق في مسلسل “أمل فاتن حربي” للفنانة نيللي كريم الكثير من الجدل على منصات السوشيال، حيث رفض صاحب فندق تسكين الفنانة فاتن هى وبناتها: “ممنوع أى ست تسكن فى فندق لوحدها إلا بمحرم”، قائلاً لها إن هذا هو القانون.

وفسّر المحامى أيمن محفوظ هذا المشهد، لـ"الدستور":"لا يوجد قانون بهذا الأمر، لكن هناك تعليمات فى بعض الفنادق ذات النجمة الواحدة أو الـ3 نجمات والتي تفرض ذلك"، مضيفًا: "لا أعتقد أنها تطبق بشكل حرفي والأمر جائز دون قانون ينظم ذلك".

سلامة محفوظ الفيس بوك الفنان محمد الشرنوبي محمد التاجي

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