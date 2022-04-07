الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب استخدامه في الهواء.. سم الفئران يقتل الطيور الجارحة النادرة

النسور النادرة
النسور النادرة

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن أحدث الاحصائيات كشفت أن سم الفئران شديد السمية قتل أعدادًا متزايدة من الطيور الجارحة، حيث يدعو نشطاء الحياة البرية إلى حظر استخدامه في الهواء الطلق.
وتابعت أنه في الآونة الأخيرة ، تم العثور على نسر أبيض الذيل مسمومًا من قبل سم "بروديفاكوم" المضاد للتخثر في عقار في دورست، وأغلقت الشرطة التحقيق في وفاة النسر الأسبوع الماضي دون توجيه اتهامات.
وتابعت أن هذا الطائر النادر لم يكن وحده، حيث تُظهر البيانات الجديدة من مخطط التحقيق في حوادث الحياة البرية أنه في الفترة من 2005 إلى 2019 ، كان عدد الطيور الجارحة التي تم العثور عليها مقتولة كان السم السبب الرئيسي في قتلها كل عام. 
واضافت ان هذا الامر تغير في عام 2020 ، عندما تم العثور على 23 طائر مقتولا، مقابل أربعة فقط في عام 2019، كما تم العثور على 25 طائر مقتول في النصف الأول من عام 2021.
وأكدت الصحيفة أن سم بروديفاكوم هو مضاد فعال للتخثر يجعل الحيوانات التي تتناوله تنزف داخليًا ، غالبًا لعدة أيام ، قبل أن تموت.
ويعتقد الخبراء الذين يراقبون النسر أبيض الذيل الذي توفي في شهر يناير، بسبب تحركاته التي ترصدها الأقمار الصناعية ، أنه عانى قبل أيام من هلاكه.
وأكدت الصحيفة أنه قبل عام 2016 ، تم حظر استخدام السم في الخارج ، وتم اقتصار استخدامه فقط في الداخل، على سبيل المثال في مناطق تخزين الطعام والحظائر والمنازل.
وتابعت أنه يمكن استخدامه في الخارج ، بالقرب من المباني ، وتم تحذير حراس الطرائد وملاك الأراضي لإزالة القوارض الميتة في المناطق التي تم استخدام السم فيها حتى لا تأكلها الحيوانات المفترسة، وعلى عكس بعض السموم الأخرى، يوصي الاتحاد الأوروبي باستخدامه فقط في المباني ، أو في الظروف القاسية.

حوادث الحيوانات الهواء احصائيات حيوانات الهواء الطلق مفترس الحياة البرية الحيوانات المفترسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022| دعاء يوم 6 رمضان

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الغد

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

عيديت سليمان: لا توجد صفقة مع «نتنياهو» لشغل مناصب حكومية مستقبلًا

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله