بسبب استخدامه في الهواء.. سم الفئران يقتل الطيور الجارحة النادرة

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن أحدث الاحصائيات كشفت أن سم الفئران شديد السمية قتل أعدادًا متزايدة من الطيور الجارحة، حيث يدعو نشطاء الحياة البرية إلى حظر استخدامه في الهواء الطلق.

وتابعت أنه في الآونة الأخيرة ، تم العثور على نسر أبيض الذيل مسمومًا من قبل سم "بروديفاكوم" المضاد للتخثر في عقار في دورست، وأغلقت الشرطة التحقيق في وفاة النسر الأسبوع الماضي دون توجيه اتهامات.

وتابعت أن هذا الطائر النادر لم يكن وحده، حيث تُظهر البيانات الجديدة من مخطط التحقيق في حوادث الحياة البرية أنه في الفترة من 2005 إلى 2019 ، كان عدد الطيور الجارحة التي تم العثور عليها مقتولة كان السم السبب الرئيسي في قتلها كل عام.

واضافت ان هذا الامر تغير في عام 2020 ، عندما تم العثور على 23 طائر مقتولا، مقابل أربعة فقط في عام 2019، كما تم العثور على 25 طائر مقتول في النصف الأول من عام 2021.

وأكدت الصحيفة أن سم بروديفاكوم هو مضاد فعال للتخثر يجعل الحيوانات التي تتناوله تنزف داخليًا ، غالبًا لعدة أيام ، قبل أن تموت.

ويعتقد الخبراء الذين يراقبون النسر أبيض الذيل الذي توفي في شهر يناير، بسبب تحركاته التي ترصدها الأقمار الصناعية ، أنه عانى قبل أيام من هلاكه.

وأكدت الصحيفة أنه قبل عام 2016 ، تم حظر استخدام السم في الخارج ، وتم اقتصار استخدامه فقط في الداخل، على سبيل المثال في مناطق تخزين الطعام والحظائر والمنازل.

وتابعت أنه يمكن استخدامه في الخارج ، بالقرب من المباني ، وتم تحذير حراس الطرائد وملاك الأراضي لإزالة القوارض الميتة في المناطق التي تم استخدام السم فيها حتى لا تأكلها الحيوانات المفترسة، وعلى عكس بعض السموم الأخرى، يوصي الاتحاد الأوروبي باستخدامه فقط في المباني ، أو في الظروف القاسية.