الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طالب غرقًا بمياه نهر النيل بكفر شكر

غرق
غرق

لقى طالب بالصف الأول الثانوى مصرعه غرقا داخل مياه نهر النيل بمنطقة الجزيرة بمدينة كفر شكر، وجار تكثيف جهود قوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية؛ لانتشال الجثة من مياه النيل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بلاغ من الأهالى بغرق الطالب زياد، ف، ع السن 17 عاما، طالب بالصف الأول الثانوى مقيم بمدينة كفر شكر، وذلك فى مياه نهر النيل بمنطقة الجزيرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية لانتشال جثمان الطالب من وسط مياه نهر النيل، وجار البحث وسط مياه نهر النيل لانتشال الجثة. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية كفر شكر مصرع الصف الأول الثانوي مصرع طالب المسطحات المائية قوات الانقاذ النهري

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