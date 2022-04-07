الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناطق باسم الحكومة المغربية: مخزون القمح يكفى 5 شهور.. ولا تعديلات حكومية

مصطفى بايتاس
مصطفى بايتاس

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، أن مخزون القمح لدى بلاده يكفي لـ5 شهور مقبلة، مشيرًا إلى أنه لا وجود لأي تعديل حكومي مباشر هذا العام.

وقال بايتاس- خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس- "إنه على الرغم مما لدى المغرب من مخزون كاف من القمح، إلا أن الحكومة لن تستطيع توفير كامل المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والطاقية والصحية هذه السنة، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد في السوق الدولية".

وأكد أن الحكومة المغربية عملت على توفير المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية منذ نهاية أكتوبر 2021، حيث كانت أسعار المواد الأساسية حينها في المتناول، لكن هذا المسار تعثر نتيجة ما تشهده الساحة الدولية حاليًا، خاصة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن القطاع الفلاحي شهد تعافيًا ستكون له نتائج إيجابية، بعد التساقطات المطرية خلال الأيام الأخيرة؛ مما سيسهم في تحسين النمو وتحسين المخزون من المواد الغذائية، مضيفًا أن المغرب بعيد جغرافيًا عن مكان التوتر في شرق أوروبا، ولكن هناك حربًا في منطقة استراتيجية تمول العالم بمجموعة من المواد الأساسية، وهو ما لا يمكن تجاهله ويصعب في ضوئه توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.

ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية وجود أي تعديل حكومي في الأفق، بعد انتشار أخبار تفيد باقتراب تغيير في تشكيلة حكومة عزيز أخنوش، مؤكدًا أنه لا يوجد تعديل حكومي مباشر هذا العام.

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وائل لطفي

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