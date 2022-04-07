التصدي لأعمال تبوير الأراضي الزراعية وإزالة التعديات بقرى أبيس بالإسكندرية

تصدى حي وسط الإسكندرية، اليوم، لأعمال تبوير 300 متر من الأراضي الزراعية بامتداد زمام أبيس، بالإضافة إلى إزالة تعديات على المصرف العمومي بقرية أبيس 8، في إطار ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة.

حيث قاد يحيي زكريا سكرتير عام الحي، حملة مكبرة للتصدي لأعمال تبوير 300 متر من الأراضي الزراعية بامتداد زمام أبيس، وفقًا لتكليفات عزة سعد رئيس الحي، وبناء على الرصد والمرور الميداني للجنة التعديات على الأراضي الزراعية المشكلة بالحي برئاسته، وذلك تفعيلًا لقرار محافظ الإسكندرية رقم (88) لعام 2022، ورئيس الوزراء رقم 533 لعام 2022.

وقامت الحملة بمشاركة مسئولي حماية الأراضي ومشرف ورئيس جمعية الزهراء الزراعية، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بامتداد بزمام أبيس حوض الزهراء، المحرر عنها المحضر رقم 7 لسنة 2022، والتي تتمثل في تبوير مساحة 300 متر تقريبًا، بوضع تشوينات أتربة ومواد بناء، وتم إزالة التعديات وإعادة الأرض لطبيعتها.

كما قاد سكرتير عام الحي، خلال حملة مكبرة لإزالة تعديات على المصرف العمومي بقرية أبيس 8، حيث تمت إزالة تعدى على المصرف العمومي الخاص بجمعية الزهراء الوحدة 234 جزء 7 حوشة 5 بعد أن قام المخالف بوضع مواسير بطول 20 متر تقريبًا،



بالإضافة إلى ردم المصرف بدون وجه حق، وتم إزالة التعدي وإعادة المصرف لطبيعته، بمشاركة مسؤولي حماية الأراضي ورئيس ومشرف جمعية الزهراء الزراعية.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن ملف التعديات على الاراضى الزراعية، والإزالة الفورية لتلك المخالفات، والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء.