الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوستن: وزير الدفاع الروسي لم يرد على اتصالاتي منذ فبراير

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الروسي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن نظيره الروسي سيرغي شويغو لم يرد على اتصالاته الهاتفية رغم محاولاته المتكررة لمهاتفته.

وقال في جلسة استماع بشأن الميزانية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي وأنا نحاول بانتظام الاتصال بزملائنا في روسيا لضمان استمرار الحوار.. ومنذ منتصف فبراير لم ننجح كثيرا في هذا، كون الروس لا يستجيبون".

من جهته، لم يصدر عن وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش، اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وعملية المفاوضات بين موسكو وكييف.

وقال المتحدث الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف بهذا الشأن: "لقد ناقش الرئيس بوتين مع مجلس الأمن الروسي العملية الخاصة في أوكرانيا وسير المفاوضات الروسية الأوكرانية وإمكانية تنظيم لقاء مع زيلينسكي".

وأضاف: جرى التأكيد في الاجتماع أيضا على الحاجة إلى رد فعل مضاد لأعمال التخريب المعلوماتية، وغيرها من قبل الجانب الأوكراني، كما كان الحال في مدينة بوتشا.

وأشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسا مجلسي البرلمان فالنتينا ماتفينكو وفياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزراء الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، والخارجية سيرجي لافروف، والدفاع سيرجي شويجو، وعدد من قادة ورؤساء الإدارات الأمنية الروسية في الدولة.

هذا، وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال في وقت سابق، إن السلوك الغربي تجاه روسيا ليس في صالح أحد، مضيفًأ أن بلاده تعرف الأطراف التي تقدم نصائح للأوكرانيين لا تخدم مصالحهم.

وتابع لافروف، خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن المفاوضات مع أوكرانيا لا تؤثر على سير العملية العسكرية، لافتا إلى أنه لا يمكن لحلف الناتو أن يقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مضيفًا أن الغرب يحاول إلصاق تهم جرائم حرب بروسيا.

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