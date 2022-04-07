شديد الحرارة نهارًا.. توقعات حالة الطقس خلال شهر أبريل 2022

منذ بداية شهر أبريل ودرجات الحرارة ليست مستقرة، ففي أحيان تنخفض إلى درجات قليلة وفي أحيان كثيرة ترتفع درجات الحرارة بشكل كبيرة حتى أنها تصل إلى ٣٩ و ٤٠ درجة.

وعلى الرغم من ذلك لا يوجد من يجزم بضرورة العودة إلى ارتداء الملابس الصيفية أو الإبقاء على ارتداء الملابس الشتوية، في حين أن الحديث الوحيد هو عن إمكانية تخفيف قطع الملابس، تحسبا لوجود تغيرات جديدة في درجات الحرارة.

توقعات حالة الطقس خلال شهر أبريل 2022

وهنا يأتي السؤال الأشهر، ماهي درجات الحرارة المتوقعة، والطقس خلال شهر من الآن، وهذا السؤال هو ما نجيب عنه خلال السطور التالية بعد العودة إلى تقارير الأرصاد الجوية بهذا الصدد وجاء فيها:

شهدت الثلاث أيام الماضية وحتى اليوم، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بواقع سبع درجات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى، وعلى الرغم من ذلك فمن المتوقع أن تعود درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بداية من غدا الجمعة وحتى أسبوع من تاريخه.

توقعات حالة الطقس خلال شهر أبريل 2022

وعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عرضت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الطقس خلال شهر إبريل، مؤكدين أن لا يجب أن يتجه أحد إلى ارتداء ملابس الصيف بشكل كامل إلا بعد يوم الثالث والعشرين من إبريل.



وقالت هيئة الأرصاد إنه من خلال دراسة المناخ في هذه الفترة خلال السنوات الماضية وهي الفترة من عام 2017 , وحتى 2021، فمن المتوقع أن يسود الطقس الخاص بشهر إبريل لهذا العام ما يلي:

توقعات حالة الطقس لمدة شهر

ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة بشكل عام هذا العام أعلى معدل لها أسوة بالسنوات الخمس السابقة، والتي ارتفعت فيها درجات الحرارة خلال هذا الشهر إلى حد كبير وهي من أعلى المعدلات المناخية.

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ومن المتوقع أيضا أن يسود طقس حار خلال ساعات النهار، تبلغ الشمس فيه درجات حرارة عظمى ويرتفع فيها سطوع الشمس مع ساعات النهار.

كما ترتفع أيضا درجات الحرارة الصغرى ولكن خلال الساعات المتأخرة في اليوم من المساء وحتى الصباح الباكر، ويعمل نشاط الرياح على السواحل إلى وجود طقس غير مستقر على السواحل ومحافظات القناة وسيناء.