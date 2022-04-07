الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي..

اعتماد ترشيح مصر لرئاسة المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

اعتمدت اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أمس الأربعاء، الترشيح المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة المُنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لمدة عامين، خلفا لكندا والمغرب.

وتتولى مصر الرئاسة من مارس 2023 إلى مارس 2025، بينما يتولى الاتحاد الأوروبي الرئاسة من سبتمبر المقبل إلى سبتمبر 2024.

دور مصر في مكافحة الإرهاب 

ويدل اعتماد ترشيح مصر على تقدير أعضاء المنتدى للدور البارز الذي تضطلع به البلاد في مجال مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، وجهودها الحثيثة في هذا المجال.

وتعتزم مصر، خلال فترة الرئاسة المشتركة للمنتدى، البناء على الخبرات المتميزة التي تتمتع بها في مجال مكافحة الإرهاب للدفع قدما بتنفيذ وثيقة الرؤية الاستراتيجية للمنتدى (2021-2031)، وتعزيز فعالية المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، ودعم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وستعمل مصر على تعزيز الاهتمام بالقارة الإفريقية، وإيلاء الاهتمام اللازم باحتياجات الدول النامية، وتطوير التنسيق القائم مع الآليات الإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مواصلة طرح مبادرات ذات مردود ملموس في إطار مجموعات العمل الخاصة بالمنتدى.

المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 

وأُنشئ المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب عام 2011 كآلية متعددة الأطراف توفر منصة لمسئولي موضوعات مكافحة الإرهاب لتبادل الخبرات والممارسات المثلى، وتطوير منظومة الأطر المرجعية الدولية الخاصة بموضوعات مكافحة الإرهاب.

وكذلك، يعمل المنتدى على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وتتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للمنتدى الذي يضم في عضويته 30 دولة.

وينبثق عن المنتدى خمس مجموعات عمل من بينها مجموعة عمل بناء القدرات لدول شرق إفريقيا التي تترأسها مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر 2017، كما سبق وترأست مصر مجموعة عمل العدالة الجنائية، وسيادة القانون بالاشتراك مع الولايات المتحدة خلال الفترة من 2011 إلى 2017.

مصر الإرهاب مكافحة الإرهاب الاتحاد الأوروبي المنتدى العالمي تبادل الخبرات مجموعة عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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