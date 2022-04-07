الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

احتياطى النقد الأجنبى يواجه صدمة الأسواق الدولية ويسجل 37.082 مليار دولار

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

كشف البنك المركزي عن استخدامه جزءًا من احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، خلال شهر مارس الماضي، وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية- الأوكرانية. 

وأضاف بيان للبنك أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية، متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.

وأكد البنك المركزي أنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات قد تطرأ مستقبلا.

البنك مؤشر الخارجية مؤشرات عالمية

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