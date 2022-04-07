الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع 350 ألف كرتونة ضمن حملة «المليون» من مؤسسة «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عن نجاح قوافل «وصل الخير» ضمن حملة «المليون كرتونة» في توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية، على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

حياة كريمة 

واستطاعت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة «حياة كريمة»، البالغ عددهم 850 فرقة في كافة محافظات الجمهورية، بإجمالي تخطي (9000) متطوع، توزيع 350 ألف كرتونة من العدد المستهدف للحملة، وهو توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، حيث تم التوزيع في 24 محافظة وهى: «القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسكندرية- البحيرة- المنوفية- كفرالشيخ- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- الشرقية- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الغربية- الوادي الجديد- مطروح». 

حياة كريمة 

 

حياة كريمة 
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