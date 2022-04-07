الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

ختام كورس «موت وصلب وقيامة المسيح» بمركز القديس ديسقورس

كنيسة
كنيسة

احتفل مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية التابع لقطاع كنائس وسط القاهرة أول أمس دورة تدريبية جديدة تحت عنوان "حقيقة صلب وموت وقيامة السيد المسيح". 

وأقيم الاحتفال في كنيسة القديسة دميانة ببولاق.

وسلم الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة شهادات اجتياز الدورة لمن أنهوا دراستهم، والبالغ عددهم ٤٠٠ طالب ودارس. كما سلم شهادات لمن أنهوا دراستهم، في دورات سابقة.

وألقى الأنبا رافائيل، كلمة عن "دور التعليم في الكنيسة" ،ثم قام نيافته بتسليم الشهادات للناجحين بالدورات السابقة، وفي ختام اليوم قام القس بيشوي حلمي، بالرد على أسئلة الدارسين.

عقد اللقاء في كنيسة القديسة دميانة "العدوية" ببولاق، وحضره ٤٠٠ خريج وخريجة.

ويقدم مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية دورات دراسية متدرجة في اللاهوت الأرثوذكسي كمدخل تمهيدي لمن لديهم الرغبة في الالتحاق بالكليات الإكليريكية ومعهدي الدراسات القبطية والرعاية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي ،برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية،  بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثةذكسية ، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

وأكدت الإيبارشيات المختلفة على  ضرورة اتخاذ  كل الإجراءات الاحترازية  للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

ومن المقرر أن يقضى البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية قطاع كنائس وسط القاهرة دورة تدريبية جديدة م الأنبا رافائيل

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وائل لطفي

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