الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق استراحة عمال أجانب في بورسعيد دون إصابات

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، من السيطرة على حريق هائل نشب باستراحة عمال أجانب تابعة لأحد الأندية الرياضية، في شارع محمد على، أحد المحاور الرئيسية بالمحافظة.

وتلقى اللواء حسنى عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا باندلاع حريق في مبنى بشارع محمد علي، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية ببورسعيد بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بقيادة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على ألسنة اللهب، وإنقاذ جميع العمال المتواجدين داخل المبنى المكون من 16 غرفة، وذلك دون وقوع أية إصابات فى العمال من قاطني هذه الغرف.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.

الحماية المدنية بورسعيد الأندية الرياضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

وزير المالية: الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا معفى من الضرائب

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟