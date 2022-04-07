رجعيلي ابني يا عدرا.. «الدستور» تعيد نشر رواية «أوراق العذراء» لـ«مجيد طوبيا»

تعيد «الدستور» نشر فصل جديد من رواية «أوراق العذراء»، التي تعود إلى عام ١٩٦٨ للكاتب والأديب الراحل مجيد طوبيا، والذي وافته المنية صباح اليوم.

ملخص ما جرى

رجعيلى ابنى يا عدرا

كان صاحبنا «القروى» قد انتهى من كتابة روايته الأولى، ويريد أن ينشرها فى القاهرة.

خطر على باله صديق الدراسة، جمعة عبدالغفور، الذى يعمل صحفيًا الآن، حضر إلى القاهرة وقابله بالفعل، ونا بدأت حكايته مع «منيرة كامل» مديرة التحرير الجميلة.

ظلت تطارده حتى فى منامه، بل إنه ضاجعها فى تخيلاته!.. فى اللقاء الأول دعته «منيرة» إلى أن يأتى معها إلى كنيسة الزيتون، حيث ظهرت العذراء، فوافق على الفور.. ما الذى يدور فى ذهنه الآن؟، وما الذى حدث فى الزيتون؟.. لنقرأ معًا ماذا يقول بطلنا.

سألت منيرة العجوز المجاورة:

- لو ظهرت لك العذراء المباركة ماذا ستطلبين؟

- ترُد لى ضنايا البكرى.. أشوفه قبل ما أموت.

نظرت إلى الشاب الواقف بجوارها: ربنا يحفظ لك أخاه.

- هذا ليس ولدى.. إنه ابن أختى.. ولدى ليس هنا.

- وأين هو؟

- ذهب إلى الحرب.. وقالوا مفقود.. فتشوا فى أوراق الأسرى وقالوا غير موجود.. عدت بعد أسبوع وقالوا مفقود!! فجئت إلى هنا.. لا بد أن العذراء الطاهرة تعرف.. أنا لا أكره النصارى، ومريم الطاهرة اسمها مذكور فى القرآن.. سأطلب منها أن تعيد ولدى المفقود.. جاءوا وأخذوه وقالوا مطلوب للتجنيد.. ذهب ولم يعد.. يقولون إن سيناء بحر رمال بلا ماء.. وولدى يحب شرب الماء أثناء الأكل وبعده.

كان من حولنا عدد من المصورين فى حالة تأهب دائمة.. يحلمون بصورة نادرة، سألت نفسى بصوت تيقنت أن جارى سمعه بوضوح:

- لماذا تظهر العذراء الآن؟.

قال العجوز وهو ينظر لى مستغربًا:

- يا أخى هى حرة.. حكمتها يا ابنى.. حكمتها.

قلت لمنيرة:

- القهر أمرُ من العلقم.

- ما الذى ذكرك به؟!.

- الصورة الموجودة على مكتبك.. صورة البوذي الذي تناقلت وكالات الأنباء صورته وهو يحرق نفسه.. احتجاجًا على غارات الطائرات الأمريكية على فيتنام.

دون أن نتفق على وعد للتلاقي تركتني منيرة أستيقظ من نومى على نظرتها الودودة وأنا أحميها بذراعى من خضم «الزيتون» البشرى.

ابتسمت فى رقدتى.. سقف الغرفة الأبيض وفوقه خيوط الضوء تتساقط وتتحرك وتختفى مع انعكاس أشعة الشمس فوق سيارات الطريق.

الأتوبيسات القديمة تهز زجاج النافذة.. هذا الضجيج يمكن أن يصيبنى بحالة صرع..

ليلة أمس تساقطت أضواء السيارات الزرقاء علينا.. فأعجبتنى منيرة فى الضوء الخافت.. وأعجبتنى أصابعها الصغيرة فوق عجلة القيادة.. لكنى لما تذكرت عودتى فى برودة الليل فوق الرصيف المبلول ملأتنى المرارة. ودفعتنى سدة النفس إلى عدم إكمال سندويتش الإفطار.. ولازمنى صداع حاد بجانبى رأسى.

جلست على مقهى سطوحى أشرب كوبًا من الشاى أخفق فى تخفيف الصداع.. الميدان ضاج وصاخب.. سيارات عديدة وباعة ومتسولون.. يواجهنى المرحاض العام كئيب اللون.. الرجال يخرجون وأصابعهم عند سحابات بنطلوناتهم.. المرحاض يخفى من ورائه جسد رمسيس.. لا أرى إلا رأسه وتاجه.. لا أرى نافورته.. لا شىء سوى عادم السيارات.

اشتريت جريدة الأهرام.. انكمشت صفحات الجرائد بسبب الحرب من عشر صفحات أو أكثر إلى أربع فقط.. واختفى من العناوين اللون الأحمر.. السواد ولا شىء سوى السواد.

تهجير مدن القناة يتم بخطوات سريعة.. السويس، بورسعيد، الإسماعيلية.. مليون إنسان يعيشون على الشريط الطويل من خليج السويس إلى البحر المتوسط.. الجميع يغادرون مساكنهم.. جاء العدو سيناء.. واحتلها.. وراح يرمى البيوت بضربات أليمة دون حاجة إلى دقة تصويب.. أى قذيفة ستقتل عشرات الأفراد.. وتقتل معنويات مئات الأفراد داخل البلاد.. اليوم عشرات وغدًا مئات.. لإحداث الخضوع لإرادة العدو.. القهر قسرًا.

شاهدت ثلاث صور سمح الرقيب بنشرها.. أربعة طوابق تهدمت وصارت كومًا من الأنقاض، وبعض الأذرع بأكفٍ مقبوضة ورءوس ذات أفواه مفتوحة بصرخات لم تتم.. وأسياخ حديد البناء.. وصور تذكارية كانت معلقة فوق الجدران.. وبقايا مواسير مياه صدئة ودش بلا مياه ورضاعة طفل.

كانت الرمال ممتدة فى موجات ساكنة تعكس الضوء والحرارة.

- إسماعيل.. أرجوك.. أكاد أموت.. قطرة ماء.

ألقى «الترموس» إلى الأرض فى عصبية.. ووقف لاهثًا يبلع ريقه فى صعوبة.. أشار إلى اتجاه معين وقال: من هنا القناة!

ثم أشار إلى ناحية أخرى: بل من هنا.

(احتار وترنح): لماذا تكرهنى؟.

ثم ارتمى جوارى.. وهزنى فى ضعف.

- لماذا نحن هنا؟! هل تعرف؟ الرمال لا تصلح للشرب.. رأى حيوانًا صغيرًا يشبه الفأر.. نهض خلفه.

كل علاقتى بالجيش شاويش اسمه «ظريف».

جئنا بصحبة شيخ البلد شباب يافعين بعضنا أنهى دراسته الجامعية وآخرون يحملون دبلومات المدارس الفنية وكثيرون تركت الفئوس والمعاول بصماتها على أصابعهم الفتية.

نبه علينا شيخ الخفر أنه لا حاجة لنا لملابس للنوم لأننا سنعود آخر النهار.

المشوار من بلدتى إلى منقباد لن يستغرق الكثير من الوقت.

طالعنا «ظريف» بعيون لم يتسلل لها اللمعان.. صاح فى الجميع:

- من يعرف القراءة والكتابة يتجه نحو اليمين ومن لم يدركه العلام يتجه نحو اليسار.

وأمر من تبقوا فى المنتصف بالجلوس بجوار سور فناء المعسكر.

الشباب الذين كثيرًا ما تقابلوا فى القطار فى ذهابهم وإيابهم من الجامعة ساقتهم خطواتهم إلى الوقوف معًا، وعلى الطرف الآخر تجمع حملة الدبلومات وكأن مغناطيسًا استدعى على طرفيه برادة الحديد التى تخصه.

انتهى «ظريف» من حصر الجالسين على الأرض وعاد إلينا فى وجه لا يعرف معنى الظرف ولا يحمل ملمحًا منه.

- كل مجند ألقى بعقب سيجارة على الأرض عليه البحث عنه وإحضاره إلى هذا البرميل وفى الطريق كل حبة رمل خشنة أو طفلة طين علقت بأحذيتكم من البلد.

هذا الحيوان سيأخذنا إلى المياه.. المياه قريبة من سطح الرمل.

وراح يحفر بيده ويهيل الرمال حوله.. ناعمة ساخنة.. خرج الحيوان وقفز بعيدًا.. ركض وراءه. وهو يصرخ:

- أين الماء؟

- أين الماء؟

سمعنا صوت أزيز طائرة.. صرخت فيه أن يرتمى أرضًا وانبطحت بجواره.. تلاشى صوت الطائرة. فعاد يبحث عن الحيوان وهو يكمل صراخه

- من أين تشرب؟ من أين؟.

ضممت رأسى بين ذراعى ودفنته بين إبط والدى وشممت رائحة عرقه الخفيفة الممزوجة بعطر حلاقته.

استيقظت ليلاً.. استندتُ على خلفية السرير الأبيض. ناديت على «إسماعيل» فلم يرُد!!

- أين الآخرون؟ أين إسماعيل؟ ناديت كثيرًا بصوت خافت خشية أن يكون العدو قريبًا.

دفعت حساب الشاى وتركت مقهى «سطوحى» من خلفى.

- أين تقيم؟

- فى لوكاندة قريبة من باب الحديد.

صمتت ثم على حين غرة سألتنى:

- المرأة لا تصدق أن ابنها قد مات! جاءت تسأل العذراء أن تعيده إليها!! وكأنها موقنة بالاستجابة.

- هل سألتك أين تقيم!! وهل هو مكان نظيف ومناسب لدخلك!!

- هل جمعة موضع سرك؟

للوهلة الأولى بدا اسم جمعة غريبًا على أذنى.. لكننى استدركت سريعًا وقلت:

- أسرارى ملكى وحدى وأنا كاتمها.

هزت رأسها وقالت: عظيم.

ضغطت على دواسة السرعة فمرقت السيارة فوق شوارع القاهرة المبتلة. فى المنحنيات لم تبطئ سرعتها.. فالتصقت بجانب السيارة الأيمن ولامست ذراعى أكرة الباب الباردة.

نظرت ناحيتى وقالت: لماذا تجلس بعيدًا عنى.. اقترب.

وبضحكة أنثوية زاعقة قالت وكأنها تحدث نفسها:

- فى بعض التجارب النفسية يأتون بلوحة بها ظلال وبقع ضوئية ويسألون كل مريض على حدة.. ماذا ترى؟ البعض يرى صورة لأمه.. صورة لحبيبته التى غدرت به!! البعض الآخر يرى أسدًا يختبئ بين أحراش.. والكثيرون يرون رؤساءهم فى العمل!!.. هل تؤمن بالمعجزات؟

- لا.. أؤمن بما أحسه فقط وألمسه.

اقتربت أكثر.. بينما الدمية الصغيرة المعلقة فى مرآة الوسط تهتز فى عنف.

قرد صغير فى ملابس مخططة واسع العينين.. شممت رائحة «منيرة» مزيج من العطر والعرق.. صدرها ممدود إلى الأمام فى ثقة كبيرة. حمالات الصدر الكلاسيكية تضيف للبروز حدودًا معترفًا بها. قامة مفرودة لم تنحنِ لسلطة المكاتب وعنق لم تغزه العروق مع أنه مورّدٌ بالحيوية.

- هل تعلم أن طول النظر إلى مكان واحد مظلم يؤدى إلى تجسيد صور ليست موجودة فى الواقع!!

وجدت نفسى أتخيلها دون ملابس.. انزلقت عيناى نحو صدرها النافر.. من المؤكد أن لونهما أفتح من لون الجزء المكشوف، وصاحبات اللون الأبيض يمتلكن حلمات سمراء.

وداعًا «حسنة» وجسدها الغامق، وداعًا للعشرة قروش ثمن المشاهدة على حلمات تشبه عيونها وهى مستيقظة للتو.

منيت نفسى بليلة تمنحنى جنسية القاهرة وتضعنى فى جملة مفيدة.

طرقات المطر على سقف السيارة أعادتنى إلى مقعدى.. الشوارع خالية مظلمة و«منيرة» مازالت تضحك وكأنها تعاطت مخدرًا.

- كل من قابلناه فى الزيتون رأى ما رغب فى رؤيته.. كل من جاء بأمنية عاد بوعد! هل لاحظت أن بعضهم شعره قصير ويبدو عليه أنه من العسكريين.. الجميع ينتظر معجزة الآن.

- ولماذا الآن؟

- وهل هناك وقت لتضميد الجراح سوى الآن!!

فى عهد الاحتلال الرومانى اعتنق المصريون المسيحية، لأنها لم تكن ديانة الرومان الغزاة، وكان هذا نوعًا من المقاومة السلبية. وكأنهم وجدوا فى العذراء مريم امتدادًا لإيزيس والدة حورس مخلص المصريين من الشرير ست.

هناك علاقة بين المصريين الأسلاف والأحياء!! يتمنون مخلصًا جديدًا من كابوس الاحتلال الصهيونى.. يتمنون نسيان النكسة.

- سوف أكتب موضوعًا تاريخيًا عن مقاومة المصريين للرومان ولن أكتب عن حادثة الزيتون هذه.

طرقعت بأصابعى وقلت: فكرة عظيمة.

التفتت ناحيتى وكأنها تذكرتنى بجوارها.. قالت:

- لم تتناول عشاءك حتى الآن.. ولن تجد أى مطعم فى مثل هذه الساعة.

سكتُ.. هل هى دعوة واضحة إلى العشاء فى شقتها!! كنا قد عبرنا عمارة «بلمونت» والشوارع تتوسد الأرصفة بعد يوم مضنٍ. والدمية اللعوب تطالعنى بعيونها الواسعة وكأنها فرحة بالعرض.

من المؤكد أن فى ثلاجتها الكثير من الطعام الشهى، ومن المؤكد أيضًا أن هناك مياهًا دافئة ومناشف بيضاء، وآهات تنتظر إشارة البدء.

عبرنا تحت تمثال رمسيس.. الأضواء خافتة فى الميدان والنافورة صمتت بعد أن بح صوتها من الهدير، وجفت أبواب محطة السكة الحديد من وشيش الخطوات وتلاحم الأكتاف.. باعة الصحف ينادون على جرائد اليوم الجديد، وعربة الرش تدور برذاذ مياهها تغسل الأسفلت.

على يمين صحن الميدان فوجئت بها توقف السيارة وتنظر لى!!!

فهمت على التو أنه علىّ أن أغادر، فقفزت فوق الرصيف المبتل وهى تقول ملوحة بكف يدها الأبيض البض: «باى باى».

على بعد أمتار توقفت لتتناول صحيفة من بائع صغير ونادت علىّ.. تقدمت منها مسرعًا لتطلب منى دفع ثمن الجريدة للصبى! وانطلقت من جديد.

واقفًا ألتحف بابتسامة هزيلة مليئة بخيبة الأمل، وبائع الجرائد يهز طرف قميصى لأدفع له.

صعدت غرفتى فى اللوكاندة.. جرت عدة صراصير منزعجة عندما اضأت النور.. فطاردتها بحذائى العنيف.

استلقيت على سريرى الصفيق وشعرت بالمرتبة تحتى تعانى من ندرة القطن.

كان الشارع هادئًا إلا من صوت سيارة بين الحين والآخر، وشيخ الجامع يخرج ما فى حنجرته من غبار الشيشة قبل شروعه فى أذان الفجر.

صوت قبقاب خشبى أسمعه كل صباح، وغرغرة ماء فى حلق نزيل يتوضأ وتمتمات مع كل جزء يغسله الرجل.. لماذا تثير غضبى هذه الليلة؟

كنت حانقًا أشد الحنق على منيرة كامل.. هل كانت تلعب بى؟.

لماذا إذن سألتنى أسئلتها المريبة؟ هل هى هوائية أم أننى أسأت التصرف معها؟.

ربما لا تسكن وحدها.. آه نسيت أن أسأل جمعه عبدالغفور إن كانت متزوجة أم مطلقة أم أى شىء من هذا القبيل؟.

غفوت على صوت خطواتى تدخل إلى شقتها الصغيرة.. عند المدخل دولاب صغير بنى اللون به بعض التذكارات وعدد من زجاجات النبيذ بلونين، والأرض مفروشة بالسجاجيد الجميلة.

صورها مع رؤساء الصحف والمجلات وبعض الرؤساء ونجوم السينما تغطى كل الجدران.. لوحات زيتية خلف المقاعد المريحة وغرفة نوم بلون وردى وموسيقى تنبعث من جرامفون قديم.

جلست على حافة السرير، فنهضت منيرة من أمام التسريحة وهى ترفل فى غلالة سوداء واقتربت منى حتى دخلت بين ركبتى.

أطلقت نهديها من أسر الحمالة الصدرية وراحت تعبث فى شعرى بينما تلثم شفتاى جفون عينيها.. لطالما حلمت بتذوق طعم صبغة الشفاه الأنثوية، وفوجئت بأنها بطعم الكرز ولكن دسم.. لامس أنفى صدرها فأعجبنى رائحته وقوامه.. هل هذا الصدر أرضع طفلًا من قبل؟.

وجدت القناة أمامى.. اللون الأزرق انتشلنى من بحر الرمال الصفراء والعطش.

سأشرب ولو كان ملحًا أجاجًا.

صراخ الطيور الهاربة من أزيز الطائرات نبهنى أن أمكث مكانى حتى يطلُ المساء.. الليل ستار.. ربما تنام أسماك القرش ليلًا وأنا أعبر القناة سابحًا.

عاتبت والدى كثيرًا على خوفه من نزولى النهر.. خوفه من رؤية الجثث الغارقة فوق سطح النيل أمام قريتنا وهى تقترب من الشط تطلب الدفن وإكرام الضيف.

ماذا كنت أفعل لو لم أتعلم السباحة على يد جارنا الطيب عم على.. أتذكر ضحكاته وأنا أشرب من النهر وهو يصرخ فىّ «أغلق فمك.. أغلق فمك، افتح عينيك.. ارتق الماء وجدف.. جدف.. لابأس، ما تفعله بقدميك هو ترفيس.. لكن لا بأس. لا بأس».

فتح النهار عينيه على دموع حزينة.. قفزت فى الماء على ضوء لمعانها.. أضرب صفحة المياه وكأنى ألطم.. ألطم وأصرخ وأشهق.. كيف ذهبنا غير مدربين على السلاح، وكيف سخر منا الضباط وأطلقوا علينا لقب المدنيين الضيوف.. عشرة أيام من مركز التجنيد إلى يوم عبورنا القناة لنلتحق بوحداتنا.. لم نطلق طلقة رصاص.. لم نحرق دبابة واحدة!.

ألطم مشوار الذهاب والعودة والحسرة.. ألطم سوء التقدير وأمر الانسحاب، ونصيحة من رجل يلهث إذا هاجمتك طائرة هليكوبتر اهرب منها فى خطوط متعرجة.. وعلى الشط يد تلوّح لى وتصرخ علىّ: إجمد يا دفعة.. هانت.. هانت.

تلفتُ حولى أبحث عن «إسماعيل»!!! كان بجوارى منذ لحظات.. منكفئًا فوق ظله يسبح فوق الرمال وكأنه يعوم فوق مياه القناة.. كنا نعوم ذراعًا بذراع.. يحلم برؤية والدته التى طلقوها من زوجها وهى حامل به.. كان يوّد إكمال القصة لكنه رفع رأسه قليلًا وكف عن السباحة فجأة.

مرقت سيارة أجرة.. كادت تلامسنى.. رأيت وجه السائق وهو يضغط على آلة التنبيه:

- مسطول أنت أم مستغنى عن عمرك؟!.

أشحتُ له بيدى فى حركة يائسة.. وعبرت الرصيف المقابل وسمعته يتعجب:

- ماذا جرى للناس؟.

بجوار الأرض الفضاء قرأت لافتة تقول: «المقاولون العرب.. مشروع بناء مسجد الفتح».

العمل متوقف والأرض محاطة بإعلانات سخيفة.. فكرت أن أعود إلى الفندق وأنام لكن ضجيج الشارع جعلنى ألفظ الفكرة. فكرت أن أتصل بمنيرة تليفونيًا.. لكنى قلت إنها لو كانت تريد لقائى لأعطتنى موعدًا بالأمس. لا.. لا. هذه المرأة لغز يمشى على قدمين وأنا لن أستطيع أن أجاريها.

جاء العدو سيناء.. واحتلها.. وراح يرمى البيوت بضربات أليمة دون حاجة إلى دقة تصويب.. أى قذيفة ستقتل عشرات الأفراد.. وتقتل معنويات مئات الأفراد داخل البلاد.. اليوم عشرات وغدًا مئات.. لإحداث الخضوع لإرادة العدو.. القهر قسرًا

فى عهد الاحتلال الرومانى اعتنق المصريون المسيحية، لأنها لم تكن ديانة الرومان الغزاة، وكان هذا نوعًا من المقاومة السلبية