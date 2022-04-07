«الدستور» تعيد نشر رواية «أوراق العذراء» لـ«مجيد طوبيا» (الفصل الأول)

تعيد «الدستور» نشر فصول من رواية «أوراق العذراء»، التي تعود إلى عام 1968 للكاتب والأديب الراحل مجيد طوبيا، الذي وافته المنيه صباح اليوم.

منيرة كامل تفض بكارتى!

كنت منصرفًا من باب الجريدة، مستاء عندما قابلتها قادمة.. رأتنى فاندفعت نحوى مرحبة، ووضعت كفها فى كفى، ثم شبّت إلى أعلى لتقترب عيناها من عينى.

جفلتٌ للحظات، وقد خُيل لى أنها كانت على وشك أن تقبلنى.. خطـــّر لى أن محاولة تقبيل هذه المرأة لن تجد ممانعة تُذكر.

كانت ابتسامتها عريضة الترحيب.. غسلتنى من كل الضيق الذى كان يملؤنى.

تخللت نظراتها عدستى نظارتى الطبية لتستقر فى عينى.. تفحصتنى كأننى حبيب لها عائد من غربة سنوات.. ملأت الدماء شرايين رأسى، فأحسستُ بدوّار خفيف زاد مع ضغطة كفّها لكفّى.

- هل كنت منصرفًا؟

- نعم انتظرتك قرابة الساعة.

ردّت تحية أحد الرجال، ثم تسلمت من موظف الاستقبال بعض الخطابات المُعنونة باسمها.. أخذت تفتحها أثناء صعودنا الدرج.. قالت وهى تفتح الأول:

- فى القاهرة لا تُصمم على دقة المواعيد وإلاّ تعبتُ كثيرًا.. قرأت الفصل الأول من روايتك، لماذا ملأتها بكل هذا الحزن؟ وبهذا الكم الهائل من السواد ولابسات الحداد؟

قرأت التوقيع فى نهاية الخطاب.. ثم بدأت تفض الثانى.

- مع أن عينيك مليئتان رقة.

ابتسمت.. استطردت:

- لا أرى بهما ما يوحى بالأحزان.

- هل كان الخط واضحـًا؟.

- خطّك ردىء الشكل.. لكنه محدد الحروف.

أثناء سيرنا فى الممر.. كانت قد فضّت كل الخطابات ولم تقرأ إلا توقيعاتها فقط دون أن تتصفح واحدًا.. قبل انحرافنا إلى الممر التالى، ألقت بها إلى سلة المهملات الموضوعة فى الركن.

تابعت سيرها وهى ترد تحيات الزملاء بابتسامة واسعة.. وداعبت أحدهم قائلة:

- صباح الخير يا ولد يا حسين.

ثم داعبت آخرين بكلمات مبتذلة أدهشنى أنها تصدُر عن امرأة.. وعن «منيرة كامل» التى أغرمت بكتاباتها.. وسألتها:

- هل كل المشاهير يفعلون ذلك؟!

«صدّر عنها ذاك الصوت القصير الهازئ».. فرأيتها امرأة مستهترة متنافرة الملامح.. وفكرت أننى سوف أستعيد روايتى منها وأنصرف دون رجعة.. فاجأتنى قائلة:

- من أين لك كل هذا الطول؟

- من أبى لكنى لستُ طويلا جدًا.

- أنا القُصيّرة.

سبقنا الفرّاش الى مكتبها وفتح باب غرفتها ثم فتح النافذة.. واتجهت هى إلى مكتبها وأجلستنى بجوارها.. أمرت الساعى الواقف عند الباب أن يحضر لها قهوتها وأن يحضر لى عصير الليمون.. ضايقنى أنها لم تأخذ رأيى.

جلستُ صامتًا بينما انهمكت فى أعمال خاصة بالمجلة بوصفها مديرة التحرير..وبعد وقت يبدو أنها شعرت بوجودى.. وقدمت لى بعض مجلات بيروت المليئة بصور البنات العاريات.

- سـرّى عن نفسك حتى يحين دورك؟.

هكذا يفعلون فى محلات الحلاقة.. رُحتُ أتفحص المجلات بسرعة..

رُحتُ أتأملها من حين لآخر.. وأتذكر أسلوبها الرشيق. لو تصرفت فى رزانة وهى بهذه النظارة الطبية مع زملائها لقلت إنها مُفكرة عظيمة تحمل هموم البشر فوق كتفيها. وفشلت فى تقدير عمرها.. قد تكون بين الثلاثين والأربعين.

خلعت نظارتها وابتسمت لى بابتسامتها ذات الغمازتين.. فقلت لا يزيد عمرها على الثلاثين.

قالت بصوت رقيق:

- الآن.. أنا.. لك.. لم تحدثنى عن كل هذا الحزن فى روايتك؟، هل أنت مرتبط بمواعيد مساء الغد؟.

- لست مرتبطًا بشىء فى القاهرة.. وأمضى كل وقتى فى الفرجة على الأفلام فى دور العرض الرخيصة، أستطيع أن أشاهد فى اليوم الواحد خمسة أفلام!

- هذا إدمـان!

- ممكن.

- إدمان السينما هروب من الواقع.

- خير من أمور أخرى.

- كيف تعرف؟!.

«كان على مكتبها صورة لكاهن بوذى جالسًا متربعًا على الأرض والنار ممسكة بكل جسده»

قالت: إنه يحتج ضد أمريكا بسبب حربها فى فيتنام.

- بوذى يحرق نفسـه!

- هل سمعت عن حادثة ظهور العذراء فى الزيتون؟

- قرأت عن ذلك فى صحف الصباح السابق.

- سأذهب إلى هناك مساء الغد.. سأجرى تحقيقًا صحفيًا عن ذلك للمجلة.. أتحب أن تأتى معى؟

- أحب.

- هذا حدث يجب ألا يفوت كاتب مثلك.

أعطتنى رقم تليفون منزلها.. كلمنى فى الصباح لنتفق على موعد وكيفية اللقاء.

بعد أن انتهيت من كتابة روايتى وفكرت فى نشرها.. خطر على بالى صديق الدراسة «جمعة عبدالغفور» الذى يعمل حاليًا صحفيًا زميلًا لـ«منيرة كامل».. حضرت إلى القاهرة وقابلته.. فأخذنى بالأحضان.. وسألنى عن الماضى والحاضر.. ما حدث وما يحدث فى بلدتنا.. وتعمد أن يحشر فى حديثة كلما جاء اسم إحدى الشخصيات الهامة فى البلد عبارة «وهو صديقى».. كان يقول: «قابلت وزير الصناعة منذ يومين- وهو صديقى- التقيت فى حفل ساهر مع أعظم مطربات الشرق- وهى صاحبتى- طلبت تليفون منزلى.. قائلة: حتى أدعوك فى حفلاتى القادمة.

ثم كنت أعرف فيه سعة الخيال وأحلام اليقظة وقلت له بصوت مرتبك:

- لقد انتهيت من كتابة روايتى الأولى.

ضحك طويلًا.. لكنه عندما لمح فى وجهى علامات الغضب.. قطع ضحكته.. ثم أخذنى الى الأستاذة «منيرة» قائلًا: إن نشر القصص من اختصاصها.. وطلب منها أن تقرأ الرواية قائلًا عنى بطريقته المعتادة.

- هذا كاتب مبدع.. أعرف موهبته منذ كنا فى التعليم الثانوى.

قالت إنها لم تسمع عنى، لكنها أخذت الرواية وأعطتنى موعدًا بعد ثلاثة أيام.

مررت عليها.. فتذكرتنى بصعوبة.. واعتذرت بأنها لم تقرأ حرفًا واحدًا لشدة انشغالها.. وأعطتنى موعدًا ثانيًا.. كان كالسابق.. وفى الموعد الثالث أخبرتنى بأنها قرأت الفصل الأول فقط.

خرجت من عندها وقابلت «جمعة» فرحب بى وغمز بعينيه معاتبًا:

- المفروض أن تمُر علىّ أنا أولًا وليس العكس!

خرجنا لتناول الغداء وفى الطريق سألنى:

- هل هى معجبة؟

- لم تقرأ سوى الفصل الأول.

- لا أقصد الرواية! أقصد.. و«همهم»!.. لو دخلت مزاجها فستصل إلى المجد وبأسرع السُبل.

- اعمل معروف وارحمنى من سلاطة اللسان.

- كل الوسط يعرفها تـُدمن الرجال.. وعلى الأخص الشباب البالغين حديثًا مثلك.

- تكلم بوضوح.

وشعرت بقطة تتمسح فى ساقى.

- أنت قروى خـــام وقد تعجبها.. إنك نوع جديد عليها.. وستعمل منيرة على فض بكارتك.. وهذا شرف لك.

- كلمة أخرى وأقطع لسانك الطويل وأرميه لهذه القطة.

قال: لماذا تغضب من أجلها؟

تشاغلت بالأكل.. ودفعت القطة بساقى بعيدًا.

فقال على طريقة الأنباء «التيكرز»:

- بدأت «منيرة كامل» «نقطة» مغامراتها العاطفية «نقطة» مع أحمد مسعود «نقطة» عرض عليها الزواج «نقطة» وافقت أولًا «نقطة» ثم عادت ورفضت الزواج منه «نقطة» رغم أنه قفز إلى منصب رئيس مجلس إدارة «نقطة» انتهى ذلك.

- لا أفهم «نقطة».. إننى أحترم هذا الكاتب «نقطة» وأعتقد أن أى بنت تتمناه زوجًا لها «نقطة» انتهى ذلك.

- لكنها قالت عنه «نقطة» إنه تنقصه الكفاءة الجنسية «نقطة» والمرأة لا تحيا بالكلمات المعسولة وحدها.. نقطة.. آخر السطر.

قلت له متذكرًا سعة خياله..

- لم تتغير أبدًا!

- أنا واقعى.. أما أنت يا أيها المؤلف الناشئ فسوف تظل طوال عمرك قرويًا..ساذجًا قادمًا من مجاهل الصعيد.

كرهت ضحكته.. لكنى سألته فى برود:

- هل نمت معها أنت أيضًا؟

- جئت للقاهرة وكانت هى امرأة مستهلكة فعلًا. وأنا لا أحب هذا النوع.. تعرف فىّ ذلك؟!.

لم أعلق.. لكنى فى المساء.. فكرت طويلًا فى كلامه.. كيف تبدأ المرأة ثباتها من الرجل الأول.. إلى الثانى إلى الآخرين.. ربما لم تجد «منيرة» الرجل الذى يملأ حياتها حبًا وجنسًا! قد يكون ذلك من تأثير عملها.. الصحافة مهنة تبحث عن الجديد كل يوم.. فهل بحثت لجسدها عن رجل لكل يوم.

حاولت النوم.. إلا أن صورتها كانت تطاردنى.. رأيتها تأخذنى فى حضنها.. تقبلنى.. تسحبنى من يدى إلى السرير.. ضاجعتها بكل تخيلاتى.. سوف تسألنى عن سر تأخرى فى إنهاء دراستى الجامعية؟ أفقت.. لو سألتنى هذا السؤال، بماذا أرد.. سوف أدعى الغموض.. وأقول:

- فتش عن المرأة!

- أهناك امرأة وراء كثرة رسوبك!

- زوجة شابة.

- جميلة؟!

- رائعة الجمال.. كانت تسكن أمامنا.

- وزوجها!

- كان يسافر بعيدًا عن المدينة خمسة أيام فى الأسبوع.

«تعدل من جلستها وقد تيقظت حاستها الصحفية» وتسألنى:

- وأوقعتها فى سحرك؟

أتعمد الصمت.. وأمرر إصبعى فوق لحم كتفها وصدرها.. وبين نهديها، وتعاود سؤالها.. فى إلحاح.. فأجيبها:

- بل هى التى أغوتنى.. فالمعروف أن المرأة شيطان.

- جميعهن.

> إلاك.. كنت أتسلل إليها كل مساء زاعمًا لأهلى أننى أذاكر مع زميل لى.

- هل نجحت فى إشباعها؟

- بتفوق ساحق.. لكنى رسبت فى الليسانس بنفس التفوق.

«سوف تتأكد منيرة أننى لست قرويًا خامًا.. وأنها ليست المرأة الأولى فى حياتى».

فى الصباح تناولت إفطارى فى مطعم صغير وقرأت الجريدة. وآخر أخبار التوتر على جبهة القناة.. ورأيت فى الصفحة الثالثة صورًا لبيوت السويس مهدمة من فعل قنابل العدو وصورة ليد طفل ممدودة تحت الأنقاض وهو راقد فوق صدر أمه.

لم أكمل إفطارى وعدت أطلب «منيرة» دون رد.. لعلها نسيت الموعد كعادتها.. امرأة مستهترة لا يهمها مشاعر الآخرين.

جلست على مقهى سطوحى فى باب الحديد لأشرب الشاى.. وأخرجت قلمى أحل الكلمات المتقاطعة.. لم أكملها.. وعندما طلبت منيرة ثانية ردّت علىّ متثائبة.. واعتذرت بأنها كانت فى الحمام وأعطتنى موعدًا فى المساء.

جلست بجوارها فى السيارة.. وكانت تقود قيادة رديئة وبصوت مبحوح سألتنى ما كنت أخشاه؟، طبعا لم أذكر حكاية «فتش عن المرأة» وقلت فى تواضع مراوغ:

- أعترف بأننى لست نابغة.

- أكنت تقرأ كثيرًا فى كتب الأدب؟

- نعم.

- وسرق الأدب وقتك؟

- هذا ما حدث.

وطوال الطريق لم تكف هى عن سب ولعن المارة.. وسائقى العربات الأخرى «يا حيوانات».. يا سواق.. يا حمار.. احترم النظام يا ابن الغسالة!.

ثم قالت إن الحكومة سوف تقوم بتهجير جميع أهالى مدن القناة.. دُهشت.. كل هذه الآلاف..! سوف يرفضون أى شىء أفضل من الموت.

- المصرى يكره الغربة.. لكنه يحب الحياة.

- ليست كل الحياة.. حياة.

انحرفت بسيارتها فى عصبية لتركن سيارتها، ولاحظت أنا أن شرطى المرور أخرج قلمه ودفتره.. فقلت لها:

- لقد فزتى بمخالفة.

قالت لى مـُنبهة:

- احتفظ بآرائك لنفسك.

- سمعًا وطاعة.

- معظم هؤلاء الناس جاءوا بدافع من الإيمان الحقيقى.

- أعرف.

_ أى فلسفة أو انتقادات لرأيهم يعتبر كـُفرًا.

- اطمئنى.. لن أنطق.

- لا أريدك أن تنال درسًا قاسيًا من هؤلاء المسيحيين.

- سألتزم بحكمة القرود الثلاثة: لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم.

- التزم بحكمة القردين الأولين فقط وامسك عليك لسانك.

- أمرك.

- تعال.

كانت أمامنا مجموعات كثيرة تندفع فى اتجاه واحد.. تبعناهم حتى زاد اقترابنا من شارع الكنيسة.. أول من صادفناهم باعة الترمس والسميط والتسالى.. ثم وصلنا إلى بداية الشارع الضيق فوجدنا بعض الشباب يأخذون عشرة قروش من كل فرد.. قالوا إن ذلك تبرع للفقراء، وكان الشارع كتلة هائلة من الرجال والنساء.

نظرت منيرة إلىّ يائسة.. وجدنا طابورًا يتحرك بمشقة الى الداخل.. فتبعناه.. ولاحظت أن بعض الشباب انتهزوا فرصة الزحام للعبث فى أجساد النساء.. فالتصقت بمنيرة وأنا أحيطها بذراعى محاولًا حمايتها قدر المستطاع.

أصبحنا أمام الكنيسة فى مواجهة القُبة.. صرنا جزءًا من الكتلة البشرية وآلاف الأعين ناظرة محملقة فى انتظار رؤية معجزة العذراء.. وقال الرجل المجاور إن زوجته رأت الطيف بالأمس.

رمقته منيرة ببسمة ودودة، وسألته إن كان قد رأى هو أيضًا، فأنكر فى أسف رغم أن هذه ثالث مرة يأتى فيها.. فتصدت له امرأة عرفنا أنها زوجته وقالت موضحة:

- أنا رأيتها مرتين وأنا متأكدة من ذلك.. وهو لم يرها لأنه غير مؤمن ويشرب البيرة مع أصحابه.. زوجى وأنا أعرفه جيدًا.

همس الرجل فى أذنى:

- إنها امرأة وأنت تعرف النساء.. أومأت موافقًا.. لكن منيرة كانت قد سمعته فهمست لى:

- هل حقًا تعرف؟

تجاهلت غمزتها الماكرة.. وحاولت تأمل الناس من حولى.. جاءوا من جميع أنحاء مصر.. بالقطار والأتوبيس أو المترو.. وتلاصقوا فى كتلة بشرية هائلة من دم ولحم وأحلام! ونظراتهم تحملق صوب قبة الكنيسة وصليبها وبرج الجرس.. ولم يظهر الطيف بعد.

قالت الزوجة مؤكدة:

- رأيتها بالأمس كما تخيلتها تمامًا.. ولن أنسى هذه الليلة طول عمرى.. ٣ مايو ١٩٦٨.. لن أنساها.. رأيتها فى صورة كاملة.. كما تخيلتها بالظبط.. وهج ربـــّانى.

سألتها منيرة:

- هل كان يبرق فى لون الفوسفور مثلًا؟

- قلت لك وهج ربّانى.. أصفر فى لون الذهب ولا يتعب العين.. تمامًا كما تخيلتها.

عدنا نحملق والبخور يعبق أرجاء الشارع.. وفوق أسطح جميع المنازل عشرات من البشر.. وكلما وهج أية ضوء صرخ الناس وزاد ابتهاجهم.. وتعالى ترتيل بعض النساء فى تمجيد العذراء والمسيح.

توقعت أن أصادف بعض أهالى بلدتى.. وواصلت الحملقة فى الوجوه وكانت صحف الصباح نشرت صورًا مبهمة.. ضوء شاحب فوق القبة، سحابة لم يستطع حبر المطابع أن يجعلها تبدو بيضاء.. ولقاءات مع قساوسة وشيوخ البعض يقر بالظهور، والآخر يصر على أن زمن المعجزات قد ولّى.

أسفل سور الكنيسة رأيت عددًا من الجالسين.. معظمهم من العجائز ويبدون أن جميعهم من المرضى ينتظرون معجزة.. سحبتنى منيرة نحوهم.. ابتسمت لهم فافسحوا لها مكانًا وفى سهولة ويسّر تحادثت معهم.

قالت المرأة الأولى إن الروماتيزم أمسك بساقيها منذ سنوات.. وإنها سمعت عن معجزات العذراء.. وقالت المجاورة لها إنها بعد زواج ثمانية أعوام لم يعش لها أى طفل.. كلما أنجبت عاش الوليد أسبوعًا أو عشرة أيام على الأكثر ثم مات، وإن زوجها صار يكره البيت لعدم وجود أطفال.. وهى تظن أن إنسانًا شريرًا يكرهها عمل لها سحرًا شديدًا وهى تريد طفلًا، ولدًا أو بنتًا، مثل كل الزوجات حتى لا ينخرب بيتها.. ووعدت أن توقد شمعة كل يوم أحد فى الكنيسة المجاورة لمنزلها.

وقال الرجل المشلول إنه سوف يشفى بإذن الله ببركة العذراء متى رآها.

وخطرت على بالى فكرة أن الإيمان بأفكار محددة يمكن أن يؤدى إلى المعجزات.

قال العجوز المجاور: هربت من فلسطين إلى مصر حتى لا يذبح هيرودس الحاكم طفلها المسيح.. فهل تهرب الآن من احتلال اليهود للقدس!

سرحت مع المرأة الأولى وهى تقول: كما تخيلتها دائمًا.. رأيتها فوق القبة خيال امرأة يتكون تدريجيًا.. ترتدى السواد وتتشح بالسواد وفوق خديها سيل من الدموع.

«أفقت على دفعة من يد منيرة منبهة»

- أنظر الى هذه الطيور البيضاء.

«رأيت طيورًا بيضاء تشق عنان السماء».. قال عجوز: سبعة!

ومع الحركة المفاجئة للجموع.. وجدنا أنفسنا بين أفراد آخرين.. والتقطت أذناى بعض أسماء لأولياء من المسلمين والمسيحيين.. مدد.. مدد.

اصطدمت عيناى بوجه أعرفه.. رأيته من قبل ولكن لا أتذكر أين! حاولت الرجوع خطوة لأتبين ملامحه وأتذكر.. غطت المرأة وجهها بحبرتها السمراء ومضت.

هذا الوجه بدا مألوفًا لدىّ.. هل رأيته فى قريتى أم فى المستشفى أم فى فيلم أبيض وأسود!

فى الصباح تناولت إفطارى فى مطعم صغير وقرأت الجريدة. وآخر أخبار التوتر على جبهة القناة.. ورأيت فى الصفحة الثالثة صورًا لبيوت السويس مهدمة من فعل قنابل العدو وصورة ليد طفل ممدودة تحت الأنقاض وهو راقد فوق صدر أمه