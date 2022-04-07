موقع نيجيري يصنف مصر ضمن أفضل 10 دول متقدمة تكنولوجيا في إفريقيا

وضع موقع “Scholarly”، وهي مدونة دولية بحثية مقرها نيجيريا، مصر من أفضل العشرة الأوائل في دول إفريقيا من حيث التقدم التكنولوجي، قائلا إن مصر القديمة هي مهد الحضارة العالمية وينسب إليها العديد من الاكتشافات العلمية والتكنولوجية، ولديها أعظم المؤسسات البحثية في القارة السمراء.

وقال الموقع، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر يشهد ازدهارًا واسعا، حيث تتبنى الدولة على نطاق واسع استخدام التكنولوجيا في جميع صناعاتها، مشيرا إلى أن هذا القطاع يلعب دورا هاما في دفع عجلة النمو للاقتصاد المصري.

وأضاف "إن مصر لديها سجل أقدم سجل عالمي من الإنجازات التكنولوجية البشرية، والذي يعود تاريخه إلى عهد الفراعنة ومصر القديمة، حيث تتميز التكنولوجيا المصرية القديمة بعدد كبير من الاختراعات في مجالات علم الفلك والرياضيات والطب واللغة والعمارة وغير ذلك من المجالات المختلفة البارزة"، وتابع "يكفي أن نقول إن تلك الإنجازات كانت عديدة ، ولا يزال الكثير منها قيد الاستخدام حتى يومنا هذا."

وأشار الموقع، الذي يرصد أهم 10 دول متقدمة في مجال التكنولوجيا في قارة إفريقيا، إلى إن اسم مصر لطالما ارتبط بالاختراعات العلمية ، حيث تعتبر مهد الحضارة العالمية، وينسب إلى مصر القديمة العديد من الاكتشافات في مجال العلوم والتكنولوجيا، ولم تفشل في النمو التكنولوجي منذ ذلك الوقت وحتى يومنا وعصرنا هذا"ـ مشيرا إلى أن التقاويم والأهرامات والعمالة المنظمة والآلات البدائية والحبر وورق البردي، على سبيل المثال لا الحصر ، كلها أمثلة على التطور التكنولوجي الذي كانت عليه مصر القديمة".

وتتطلع مصر نحو التحول الرقمي، وأنشأت العديد من الابتكارات وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كركائز أساسية، حيث نمت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

ويعد قطاع التكنولوجيا، والذي يعتمد بشكل أساسي على استخدام المعارف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمثابة أداة رئيسية لقياس مدى التقدم والرقى وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة للبلدان المتقدمة والنامية.