الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الأرصاد»: صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود أتربة في الجو

أتربة في الجو
أتربة في الجو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود أتربة في الجو، ما يؤثر على الرؤية.

وأوضح «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور» أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض التدريجي بداية من مساء غدا الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.

وأضاف: «نسب الرطوبة ستقل بشكل كبير غدًا على كافة الأنحاء»، محذرا من وجود أتربة في عدة مناطق، منبهًا كافة المواطنين خاصة من يعانوا من حساسية بالصدر أو الجيوب الأنفية بالتزام المنزل.

وكشف شاهين أنه اعتبارا من الجمعة سنتخفض درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد لـ 7 درجات، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة غدا 32 درجة بعد أن سجلت اليوم 39 درجة منوهًا إلى أن هذا الانخفاض يستمر حتى نهاية الأسبوع.

الأرصاد الحرارة الأتربة موعد الجوية الاحوال

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

وزير المالية: الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا معفى من الضرائب

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟