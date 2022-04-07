«الأرصاد»: صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود أتربة في الجو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود أتربة في الجو، ما يؤثر على الرؤية.

وأوضح «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور» أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض التدريجي بداية من مساء غدا الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.

وأضاف: «نسب الرطوبة ستقل بشكل كبير غدًا على كافة الأنحاء»، محذرا من وجود أتربة في عدة مناطق، منبهًا كافة المواطنين خاصة من يعانوا من حساسية بالصدر أو الجيوب الأنفية بالتزام المنزل.

وكشف شاهين أنه اعتبارا من الجمعة سنتخفض درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد لـ 7 درجات، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة غدا 32 درجة بعد أن سجلت اليوم 39 درجة منوهًا إلى أن هذا الانخفاض يستمر حتى نهاية الأسبوع.