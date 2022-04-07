ارتفاع صادرات مصر من الورق والمصنفات الفنية إلى 198 مليون دولار خلال 2022

أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال أول شهرين من العام الحالي، بنحو 65% لتسجل ماقيمته 198 مليون دولار، مقابل 120 مليون دولار، خلال نفس الفترة من 2021 .

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس، اليوم الخميس، ارتفاع صادرات قطاع "التغليف" بنحو 55% لتسجل ماقيمته 105.9 مليون دولار مقارنة بنحو 68.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى ارتفاع صادرات "الكرتون" بنحو 32% لتسجل 6.9 مليون دولار مقابل 2.2 مليون دولار،كما زادت صادرات"المرن" بنحو37% لتبلغ 67.3 مليون دولار مقابل 42.5 مليون دولار، وشهدت صادرات"اللدائن" ارتفاعا بنحو36% لتسجل ما قيمته 22.8 مليون دولار مقارنة بنحو 16.8مليون دولار،فيما زادت صادرات"أكياس تعبئة وتغليف من الجوت(القماش) بنحو 32%، لتسجل ما قيمته 8.9 مليون دولار مقارنة بنحو 6.7 مليون دولار.

وأضاف التقرير، أن صادرات القطاع من "الورق" كافة المنتجات الورقية خلال أول شهرين من العام الحالي، سجلت زيادة بنحو 79% لتبلغ ما قيمته 90.4 مليون دولار، مقارنة بنحو 50.5 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وأشار إلى ارتفاع صادرات القطاع من "الكتب والمطبوعات" بنحو 35%، لتبلغ ما قيمته 5.6 مليون دولار مقابل 1.6 مليون دولار .

وحول أهم الدول المستوردة أوضح التقرير أن نحو 5 دول استحوذت على 47.7 % من إجمالي الصادرات تصدرها "السودان" احتلت المرتبة الأولى مستحوذة على 11.6% من إجمالي الصادرات بما قيمته 23 مليون دولار، فيما بلغت صادرات إلى ليبيا، نحو 21 مليون دولار.

بلغت صادرات مصر من الطباعة والتغليف إلى"بريطانيا وشمال أيرلندا، ما قيمته 15 مليون دولار، فيما بلغت إلى "المغرب" ما قيمته 14 مليون دولار، واحتلت"إيطاليا" المرتبة السادسة بما قيمته 13 مليون دولار، تلاها المملكة العربية السعودية، بما قيمته 9 ملايين دولار.

واحتلت"كينيا" المرتبة الثامنة بما قيمته 8 ملايين دولار تلاها الجزائر، بنحو 8 ملايين دولار، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة العاشرة، بما قيمته 7 ملايين دولار