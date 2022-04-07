الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 3 وإصابة 11 سائحًا بانقلاب أتوبيس سياحي جنوب البحر الأحمر

حادث
حادث

لقى 3 سياح مصرعهم بينما أُصيب 11 آخرين إثر انقلاب أتوبيس سياحي بطريق "القصير - سفاجا"، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث وإيداع الجثث بثلاجة المستشفى لحين التصريح بالدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لتولي التحقيقات.

وتلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب أتوبيس سياحي بمنطقة الكيلو 40 طريق "القصير - سفاجا "، وأسفر الحادث عن مصرع 3 سياح وإصابة 11 آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين وجثث الضحايا إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر خاص بصحة البحر الأحمر، أن الأتوبيس يُقل عدد من السياح بولنديين الجنسية، كانوا في طريقهم لمدينة الغردقة، وجارِ إخطار الجهات المختصة وإسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات القريبة. 

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