الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، باتجاه نزلة الإقليمي إثر انقلاب سيارة نصف نقل على «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي بعد انفجار الإطار الأمامي الأيمن لها واختلال عجلة القيادة من يد سائقها.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بتوقف حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، وبالتواصل مع إدارة المرور تبين أن التوقف نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي باتجاه نزلة الإقليمي، ما أسفر عن إصابة 10 عمال بكسور وكدمات وسحجات وجروح مختلفة بالجسد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي لتلقى علاجهم اللازم.

وانتقل على الفور ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام الحادث، لعودة فتح الطريق مجددًا، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابات المختصة.

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