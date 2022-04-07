الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس اللبناني: اتخاذ كل الترتيبات لإجراء الانتخابات في موعدها

الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية.

وأكد الرئيس اللبناني بأن كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية، علما أن عدد المرشحين بلغ رقما قياسيا وكذلك عدد اللوائح التي تم تسجيلها، وبين المرشحين 155 امرأة وهذا الرقم يسجل للمرة الأولى.

وأعلن عون، إثر لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، عن ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل أسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و2009 و2018.

الاتحاد الأوروبي في لبنان 

ويذكر أنه أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه سيرسل إلى لبنان وفدا لمراقبة الانتخابات النيابية المرتقب إجراؤها في شهر مايو القادم.

وأوضح الاتحاد في بيان، أنه سيرسل الوفد لمراقبة الانتخابات البرلمانية اللبنانية في 15 مايو، بدعوة من الحكومة اللبنانية.

وقال كبير مراقبي الفريق، جيورجي هولفيني، إن هذه ستكون المرة الرابعة التي يرسل فيها الاتحاد الأوروبي مراقبين إلى لبنان، بعد بعثات سابقة في 2005 و2009 و 2018.

من جهته، أشار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن إرسال بعثة المراقبة يؤكد دعم أوروبا للديمقراطية في لبنان.

ولفت بيان الاتحاد الأوروبي، إلى أن الفريق الأساسي في بعثة المراقبين، التي تتألف من 10 خبراء، ستصل إلى بيروت الشهر المقبل، وفي أبريل، سينضم إليهم 30 عضوا آخر، وينتشرون في المناطق لمراقبة الحملات الانتخابية.

وأضاف إن إجراء الانتخابات هو قبل كل شيء حق للشعب اللبناني ومسؤولية سيادية يجب على الحكومة اللبنانية أن تتابعها.

وأضاف: في مايو، سيصل عددهم إلى 40 مراقبا، لمراقبة عملية الاقتراع والفرز.

ميشال عون الرئيس اللبناني الانتخابات الديمقراطية الشفافية الاتحاد الأوروبي جورجي هولفيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

وزير المالية: الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا معفى من الضرائب

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

مع موعد انكسار الموجة الحارة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس

انقلاب أتوبيس سياحي بطريق «القصير - سفاجا»

أخبار فاتتك| روسيا تتهم أوكرانيا بضرب نووي قريبا وإلغاء تجميد أموال مبارك وأسرته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟