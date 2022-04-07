الرئيس اللبناني: اتخاذ كل الترتيبات لإجراء الانتخابات في موعدها

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية.

وأكد الرئيس اللبناني بأن كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية، علما أن عدد المرشحين بلغ رقما قياسيا وكذلك عدد اللوائح التي تم تسجيلها، وبين المرشحين 155 امرأة وهذا الرقم يسجل للمرة الأولى.

وأعلن عون، إثر لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، عن ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل أسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و2009 و2018.

الاتحاد الأوروبي في لبنان

ويذكر أنه أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه سيرسل إلى لبنان وفدا لمراقبة الانتخابات النيابية المرتقب إجراؤها في شهر مايو القادم.

وأوضح الاتحاد في بيان، أنه سيرسل الوفد لمراقبة الانتخابات البرلمانية اللبنانية في 15 مايو، بدعوة من الحكومة اللبنانية.

وقال كبير مراقبي الفريق، جيورجي هولفيني، إن هذه ستكون المرة الرابعة التي يرسل فيها الاتحاد الأوروبي مراقبين إلى لبنان، بعد بعثات سابقة في 2005 و2009 و 2018.

من جهته، أشار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن إرسال بعثة المراقبة يؤكد دعم أوروبا للديمقراطية في لبنان.

ولفت بيان الاتحاد الأوروبي، إلى أن الفريق الأساسي في بعثة المراقبين، التي تتألف من 10 خبراء، ستصل إلى بيروت الشهر المقبل، وفي أبريل، سينضم إليهم 30 عضوا آخر، وينتشرون في المناطق لمراقبة الحملات الانتخابية.

وأضاف إن إجراء الانتخابات هو قبل كل شيء حق للشعب اللبناني ومسؤولية سيادية يجب على الحكومة اللبنانية أن تتابعها.

وأضاف: في مايو، سيصل عددهم إلى 40 مراقبا، لمراقبة عملية الاقتراع والفرز.