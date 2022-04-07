الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مسائية لضبط الأسواق ولقاء المواطنين بطهطا في سوهاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة فريدة سلام، رئيس الوحدة بتنفيذ حملة تموينية مسائية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق ومراقبة الأسعار والتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين. 

وأسفرت عن تحرير عدد 11 محضر عدم إعلان أسعار، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، كما تم التحفظ على عدد 4 شيشة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمت الحملة برئاسة المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وجمال شومان نائب رئيس المدينة ومحمد السيد عبده مدير إدارة تموين طهطا ومصطفى عبد الحميد رئيس الرقابة التموينية ومنصور حزين ومصطفى حزين بالتفتيش المالي والمتابعة، ومفتشى مكتب الصحة، ومباحث التموين والعلاقات العامة بطهطا.

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اللقاء الجماهيرى الأسبوعى وتلقى طلبات المواطنين بمركز ومدينة طهطا

وفى سياق متصل استقبلت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا عدد من المواطنين، وتلقى طلباتهم المختلفة بمكتبها حيث تم استقبال العديد من المواطنين وتلقى طلباتهم المختلفة والتى كان معظمها طلبات إعانة مالية أو طبية أو مساعدات من التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية أو إسكان وغيرها من الطلبات المختلفة وذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والسيد  أحمد سامى القاضى نائب المحافظ بضرورة التواصل مع المواطنين وتلبية طلباتهم وحل مشاكلهم 
وتم التنسيق مع الجهات المختصة والعمل على سرعة حل مشاكل المواطنين وتلبية طلباتهم فى أسرع وقت ممكن.

وتم اللقاء  فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز، ومدينة طهطا ومسؤولى خدمة المواطنين والتفتيش المالى والإدارى والمتابعة ومدير مكتب رئيس المركز والعلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

 توفير كميات كبيرة من أنابيب البوتاجاز بمدينة طهطا

وتابعت سلام، استمرار توفير كميات كبيرة من أنابيب البوتاجاز بمدينة طهطا وقراها، حيث وتوفير سيارات مملوءة بانابيب البوتاجاز المنزلية بمدينة طهطا (شارع بورسعيد الغربى وبجوار المستودع بطريق السوق) ومجلس قروى شطورة (السوالم والشيخ زين الدين).

قانون سوهاج حملة أسعار مباحث التموين العلاقات العامة اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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