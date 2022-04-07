الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات والعزل لمراقب صحي اختلس 4 ملايين جنيه بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب، بمعاقبة مراقب صحي بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل ورد المبلغ وغرامة مساوية، لإدانته في القضية رقم ٥١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ جنايات قسم أول الزقازيق، باختلاس مبالغ مالية تقدر بأربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون جنيها، والإضرار عمدا بمصالح جهة عمله.

تعود أحداث القضية لعام 2020، عندما أحالت النيابة العامة "إ. م. ح " 48 عاما مراقب صحي، إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة، لأنه في غضون الفترة من 2014 حتى 2018 بدائرة قسم أول الزقازيق، بصفته موظف عام مسئول تحصيل رسوم الخدمات والتوريدات بالمركز الطبي جهة عمله، اختلس مبلغ وقدره أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون جنيها، قيمة عدد 211 دفتر ذات القيمة وتحصيل الرسوم والمسلمة إليه بأن اختلسها لنفسه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أضر عمدا بمصالح جهة عمله، وأموال ومصالح الغير المعهودة إليه، وذلك بأن ارتكب الجريمة مما ترتب عليه ضرر لحق جهة عمله تمثل في ضياع مبلغ وقدره خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف وسبعمائة وستة وخمسون جنيها، مضافا إليها الفوائد المستحقة عليه المملوكة لجهة عمله، وتبين من تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة، ثبوت ارتكاب المتهم للواقعة المسندة إليه، واختلاسه مبلغ 5 مليون و884 ألف و756 جنيه، مضافا إليها الفوائد المستحقة عليه وهو المبلغ المطلوب القضاء برده.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق الزقازيق اختلاس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

وزير المالية: الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا معفى من الضرائب

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

مع موعد انكسار الموجة الحارة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

انقلاب أتوبيس سياحي بطريق «القصير - سفاجا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟