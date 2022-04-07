الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لأول مرة.. «القاهرة» ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تحقيق تقدم كبير في التصنيف الإنجليزي «QS كيو إس»، حيث نجحت في الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، وزادت التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 بالتصنيف.

وتعد الجامعة المصرية الوحيدة التي تواجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي لعام 2022، وضمن أفضل 300 جامعة عالمياً في القطاعات العلمية الكبرى.

received_1507974426386497

وأضاف «الخشت» أن جامعة القاهرة جاءت بالمرتبة من 51- 100 في الهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وإدارة الضيافة والترفيه، كما حققت المرتبة 81 عالميا في تخصص الصيدلة وعلم العقاقير، والمرتبة من 51- 70 في تخصص طب الأسنان، مشيرا إلى أن تخصصي الضيافة والأسنان أول ظهور لهما في التصنيف وجاءا ضمن أفضل 100 تخصص عالمياً.

وأوضح أن الجامعة جاءت في قطاع الآداب والعلوم الانسانية في المرتبة 271 عالميًا، وهو ما يوضح الجهود الكبيرة التي قامت بها الجامعة في هذا المجال، خاصة إصدار عدد من المجلات العلمية الدولية بالتعاون مع أكبر الناشرين الدوليين وفتح المجال للنشر العلمي الدولي في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجامعة شهدت التواجد في ترتيب متقدم في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا، حيث احتلت المرتبة 134 عالميًا بجانب مركز متقدم في مجال علوم الحياة والطب، حيث جاءت في المرتبة 178 عالميًا.

received_506837371024060

وأشار الدكتور الخشت إلى أن جامعة القاهرة احتلت المرتبة 292 عالميا في مجال العلوم الطبيعية، و226 عالميا في مجال العلوم الاجتماعية والإدارية، موضحا أن تواجد الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة عالميا في القطاعات الرئيسية للتصنيف الإنجليزي طفرة كبيرة في تاريخ الجامعة بالتصنيفات الدولية، حيث بلغ حجم التطور بعام 2022 في ترتيب جميع هذه الموضوعات نسبة 31.7% زيادة بالمقارنة بعام 2017.

received_1824694637725393

وأكد أن جامعة القاهرة مصنفة في 26 من بين 51 تخصصا شملها التصنيف الإنجليزي ولها ترتيب عالمي متقدم ضمن أفضل تخصص على مستوى العالم، بنسبة زيادة عدد التخصصات بهذا العام 160% عن نتائج عام 2017 التي ظهرت جامعة القاهرة بها في 10 تخصصات فقط.

وقال إن الجامعة ظهرت في التصنيف الإنجليزي (QS) في ترتيب متطور عن الأعوام السابقة محليا وعالميا، نتيجة للتخطيط الاستراتيجي على كافة المستويات، خاصة تقليل الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية المتقدمة، والارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والخريجين بما يؤهلهم لسوق العمل بالشكل اللائق ومنافسة خريجي الجامعات الإقليمية والدولية.

received_286258857006767

وشدد على أن تواجد مجموعة من تخصصات جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 عالميا كان في يوم من الأيام حلما والآن يتحقق، مؤكدا مواصلة دعم البحث العلمي والنشر الدولي لمواصلة النجاح والدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم بعد أن استطاعت جامعة القاهرة أن تسبق عددا كبيرا من الجامعات الدولية المرموقة في أوروبا وأمريكا وآسيا في العديد من التصنيفات الكبيرة لأفضل جامعات العالم.

received_391447719651731

يذكر أن التصنيف الإنجليزي (QS) يقسم كل الموضوعات العلمية بالعالم إلى 5 قطاعات كبرى رئيسية، وعدد 51 تخصصا، وجامعة القاهرة الوحيدة بمصر المصنفة في جميع القطاعات الرئيسية مجتمعة بمصر، ولها ترتيب محدد بها ومتطور عن الأعوام السابقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

وزير المالية: الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا معفى من الضرائب

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

مع موعد انكسار الموجة الحارة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

انقلاب أتوبيس سياحي بطريق «القصير - سفاجا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟