ضبط مالك مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط مالك مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها (11,75 طن دقيق أبيض) ويشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لإدخالها فى عمليات التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.