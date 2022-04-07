رئيس كوريا الجنوبية: تحالف سول وواشنطن عسكريا مهم لردع بيونج يانج

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك -يول، إن الردع القوي ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، من خلال التحالف العسكري بين سول وواشنطن، مهم.

وذكرت المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي "بيه هيون-جين" - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن الرئيس المنتخب أعرب عن تصميمه على تعزيز التحالف وتعزيز الردع وموقف الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال زيارة يون إلى قاعدة "همفريز كامب" العسكرية الأمريكية التي تقع على بعد 70 كيلومترا جنوب سول، وتعد بمثابة المقر الرئيسي للقوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة في كوريا البالغ قوامها 28,500 جندي.

وتأتي زيارة يون في الوقت الذي زادت فيه كوريا الشمالية من حدة التوترات بعد اختبارها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، منتهكة بذلك الحظر الاختياري الذي فرضته على نفسها سابقا حين تعهدت بالتوقف عن إجراء التجارب النووية وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى.

والتقى يون خلال الزيارة بالجنرال "بول لاكاميرا" قائد القوات الأمريكية وقائد القوات المشتركة، وكذلك نائبه الجنرال "كيم سيونغ-كوم".

وسيجري نقل مقر قيادة القوات المشتركة من مجمع وزارة الدفاع في سيئول إلى معسكر "همفريز"، ونقل المكتب الرئاسي إلى مقر وزارة الدفاع.