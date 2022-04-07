الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كوريا الجنوبية: تحالف سول وواشنطن عسكريا مهم لردع بيونج يانج

يون سيوك -يول
يون سيوك -يول

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك -يول، إن الردع القوي ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، من خلال التحالف العسكري بين سول وواشنطن، مهم.
وذكرت المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي "بيه هيون-جين" - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن الرئيس المنتخب أعرب عن تصميمه على تعزيز التحالف وتعزيز الردع وموقف الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
جاء ذلك خلال زيارة يون إلى قاعدة "همفريز كامب" العسكرية الأمريكية التي تقع على بعد 70 كيلومترا جنوب سول، وتعد بمثابة المقر الرئيسي للقوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة في كوريا البالغ قوامها 28,500 جندي.
وتأتي زيارة يون في الوقت الذي زادت فيه كوريا الشمالية من حدة التوترات بعد اختبارها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، منتهكة بذلك الحظر الاختياري الذي فرضته على نفسها سابقا حين تعهدت بالتوقف عن إجراء التجارب النووية وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى.
والتقى يون خلال الزيارة بالجنرال "بول لاكاميرا" قائد القوات الأمريكية وقائد القوات المشتركة، وكذلك نائبه الجنرال "كيم سيونغ-كوم".
وسيجري نقل مقر قيادة القوات المشتركة من مجمع وزارة الدفاع في سيئول إلى معسكر "همفريز"، ونقل المكتب الرئاسي إلى مقر وزارة الدفاع.

سول واشنطن كوريا الجنوبية بيونج يانج

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

مع موعد انكسار الموجة الحارة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس

وزير المالية: الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا معفى من الضرائب

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

أخبار فاتتك| روسيا تتهم أوكرانيا بضرب نووي قريبا وإلغاء تجميد أموال مبارك وأسرته

«شديد الحرارة وأتربة».. تفاصيل طقس الخميس 7-4-2022

التصريح بدفن جثة عامل غرق بنهر النيل فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية