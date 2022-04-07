الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم

الارز
الارز

استقرت أسعار الأرز الأبيض والشعير في السوق المحلي لدى التاجر والمستهلك خلال تعاملات الخميس 7-4-2022، بعدما قفزت أسعار الأرز الأبيض، أمس، بمقدار 500 جنيه للطن.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية تباينًا، خلال بداية التداولات الصباحية.

أسعار الأرز (للجملة) اليوم 7-4-2022

شهدت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" استقرارًا، ليسجل سعر الطن 6,650 جنيهًا.
كما ثبتت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 6,300 جنيهًا.

ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 10,900 جنيه.
واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 9,500 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر كيلو الأرز للمستهلك 13 جنيهًا.

أسعار الأرز عالميا

تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث هبط عقد مايو عند 15.905 دولار للقنطار، بمقدار تراجع 0.130 دولار، أي بنسبة انخفاض 0.81%. ( وقت نشر هذا الخبر )
بينما ارتفع عقد يوليو بمقدار 0.020 دولار، ليسجل 16.225 دولار للقنطار.

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