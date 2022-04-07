أتربة عالقة وارتفاع درجات الحرارة.. طقس الـ٧٢ القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تستمر الأجواء الحارة خلال الـ٧٢ ساعة القادمة على معظم الأنحاء وتزيد فترات سطوع الشمس خلال اليوم. وقالت “يبدأ الانخفاض النسبي في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة”.

وأضافت أن السبب في ارتفاع الحرارة وصول كتلة هوائية قادمة من مناطق شديدة الحرارة ويصاحبها رياح هادئة وجافة، هذه الكتل الهوائية شديدة الحرارة من سمات فصل الربيع وعادة ما تتكرر خلال هذه الأشهر، ولكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة وتصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

ومن المتوقع انتشار أتربة عالقة خلال الساعات النهارية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة وذلك خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة.

وأعلنت الأرصاد استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء مع انخفاض نسب الرطوبة بشكل ملحوظ.

وهذه درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى ٣٩ درجة.

السواحل الشمالية ٣٨.

شمال الصعيد ٤١.

جنوب الصعيد ٤٣.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا. وتبقى ظاهرة الشوائب العالقة هى المؤثرة على السواحل الشرقية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة، ويتبعه انخفاض تدريجى خلال الأسبوع القادم لتسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة.

كما نصحت الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.