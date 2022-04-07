الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وفاة الروائى مجيد طوبيا عن عمر يناهز الـ84 عامًا

مجيد طوبيا
مجيد طوبيا

رحل منذ قليل، الكاتب الروائي مجيد طوبيا عن يناهز الـ84 عاما. 

ويعد طوبيا واحدا من جيل الرواد فى الرواية المصرية، وأحد المبدعين المنسيين فى الأوساط الثقافية المصرية، ورغم ما قدمه من أعمال تعد من أيقونات الأدب المصرى والسينما المصرية أيضا، وقدم أعمالا خالدة تجسد حالات المجتمع المصرى، تميزت بالغرابة الواقعية والسخرية المبطنة، إلا أن اسمه يظل بعيدا عن أضواء الشهرة، مكتفيا بالتواجد فى أذهان النخبة فقط، هكذا هو الأديب الكبير مجيد طوبيا.

ولد مجيد طوبيا في  في 25 مارس عام 1938، المنيا مصر بكالوريوس الرياضة والتربية، كلية المعلمين، القاهرة، عام 1960، دبلوم معهد السيناريو، عام 1970، دبلوم الدراسات العليا، إخراج سينمائى من معهد السينما بالقاهرة، عام 1972

ومن أهم أعماله: 

فوستوك يصل إلى القمر (قصص).

خمس جرائد لم تقرأ (قصص). 

 الأيام التالية (قصص).

دوائر عدم الإمكان (رواية)

 القاهرة، 1972.

الهؤلاء (رواية).

 غرائب الملوك ودسائس البنوك (دراسة).

الوليف (رواية).

غرفة المصادفة الأرضية (رواية).

مغامرات عجيبة (رواية للأطفال).

حنان (رواية).

عذراء الغروب (رواية)

الحادثة التي جرت

تغريبة بنى حتحوت إلى بلاد الشمال (رواية).

  تغريبة بنى حتحوت إلى بلاد الجنوب (رواية).

التاريخ العميق للحمير (مقالات هزلية).

مؤتمرات الحريم وحكايات أخرى.

 عطر القناديل (عن يحيى حقى وعصره)، القاهرة، عام 1999.

بنك الضحك الدولي (مسرحية هزلية).

تغريبة بنى حتحوت (الرواية الكاملة)

 63 في قائمة اتحاد الكتاب العرب أفضل مائة رواية عربية.

الراية والبراءة

الهؤلاء

مجيد طوبيا والسينما: 

أبناء الصمت إخراج محمد راضى.

  حكاية من بلدنا إخراج حلمى حليم.

 * قفص الحريم إخراج حسين كمال.

ومن الجوائز التي حصل عليها: 

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، عام 1979.

جائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، عام 1979.

رحيل الكاتب الروائي مجيد طوبيا واحد من جيل الرواد فوستوك يصل إلى القمر مغامرات عجيبة مجيد طوبيا والسينما

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وائل لطفي

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