ارتفاع إنتاج السيارات في المكسيك إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2020

وصل إنتاج السيارات في المكسيك خلال مارس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر 2020، في الوقت الذي زادت فيها الصادرات والطلب المحلي على السيارات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إنتاج السيارات في المكسيك ارتفع الشهر الماضي بنسبة 8ر0% سنويا إلى 305976 سيارة، مقابل 303515 سيارة خلال الشهر المقابل من العام الماضي.

وذكرت وكالة الإحصاء المكسيكية أن الصادرات خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 5ر2% سنويا إلى 262494 سيارة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2020.

وفي الوقت نفسه، تراجعت المبيعات المحلية للسيارات بنسبة 2ر1% إلى 95199 سيارة الشهر الماضي.

كانت هوندا موتور الأعلى نموا بين شركات السيارات في المكسيك خلال الشهر الماضي حيث ارتفع إنتاجها بنسبة 88% على أساس سنوي، ثم تويوتا موتور كورب التي زاد إنتاجها بنسبة 29%، وستيلانتيس التي تنتج سيارات بيجو وستروين وفيات وكرايسلر، وقد زاد إنتاجها بنسبة 4ر28% سنويا.