الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان سيدمر الأمم المتحدة

جريدة الدستور

قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان سيؤدي إلى تداعيات مدمرة لنظام الأمم المتحدة كله.
ووصف بوليانسكي - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بـ"خطوة مخطط لها مسبقا" في محاولة من الغرب لفرض قواعده على الآخرين.
وأضاف أن روسيا تلعب دورا مهما يساعد على توازن القوى في منظمة الأمم المتحدة.
على جانب آخر، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول لإخفاء جثث "آلاف" الضحايا في المدينة المحاصرة التي تتعرض للقصف في جنوب شرق أوكرانيا.
وقال زيلينسكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن "الحديث ليس عن عشرات بل آلاف القتلى وآلاف الجرحى، وأنهم يعرفون عدد العسكريين الأوكرانيين الذين قتلوا هناك وعدد من أصيب منهم، لكنهم لا يعرفون عدد المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا".
وأعرب الرئيس الأوكراني عن رغبته في عدم التفاوض مع روسيا بعد ما حدث في ماريوبول وبوتشا، لافتًا إلى اضطرارهم لاستمرار التفاوض لوقف الحرب.

موسكو الامم المتحدة حقوق الانسان روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك| روسيا تتهم أوكرانيا بضرب نووي قريبا وإلغاء تجميد أموال مبارك وأسرته

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

«شديد الحرارة وأتربة».. تفاصيل طقس الخميس 7-4-2022

الحكم على 14 متهمًا في قضية «العائدون من الكويت» اليوم

اجتماع «الوزراء» وبروتوكول دعم الشركات الناشئة أبرز اهتمامات صحف القاهرة

تقرير صيني: مصر تتخذ حزمة من الإجراءات السريعة والإيجابية لتنشيط قطاع السياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية