الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

روسيا تتهم كييف بإفشال عملية تبادل الأسرى

جريدة الدستور

اتهم رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، كييف بإجهاض عملية تبادل الأسرى التي كانت مقررة اليوم .
ودعا "ميزنتسيف" - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، الأمم المتحدة وحكومات ألمانيا وتركيا وفرنسا إلى ضمان الوصول إلى الأسرى الروس ، وقال إن الجانب الأوكراني يظهر عدم الاتساق واللامبالاة الصريحة في هذه القضية الإنسانية البحتة لمصير مواطني بلدهم بالتحديد .
وأضاف أن سلطات كييف دأبت على تعطيل عملية تبادل أسرى الحرب لفترات طويلة ، ووفقا لشروط متفق عليها مسبقا ، كما أحبط الجانب الأوكراني عملية تبادل أسرى الحرب المخطط لها اليوم.
ولفت إلى أن الجانب الروسي جهز أسرى الحرب الأوكرانيين بالكامل وفقا لقائمة كبيرة من 251 عسكريا أوكرانيا ، وكان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، اتهم كييف في تصريح له أمس الأربعاء باستخدام التعذيب والعنف والإذلال بحق الأسرى العسكريين الروس.

موسكو روسيا أوكرانيا كييف

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