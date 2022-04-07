روسيا تتهم كييف بإفشال عملية تبادل الأسرى

اتهم رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، كييف بإجهاض عملية تبادل الأسرى التي كانت مقررة اليوم .

ودعا "ميزنتسيف" - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، الأمم المتحدة وحكومات ألمانيا وتركيا وفرنسا إلى ضمان الوصول إلى الأسرى الروس ، وقال إن الجانب الأوكراني يظهر عدم الاتساق واللامبالاة الصريحة في هذه القضية الإنسانية البحتة لمصير مواطني بلدهم بالتحديد .

وأضاف أن سلطات كييف دأبت على تعطيل عملية تبادل أسرى الحرب لفترات طويلة ، ووفقا لشروط متفق عليها مسبقا ، كما أحبط الجانب الأوكراني عملية تبادل أسرى الحرب المخطط لها اليوم.

ولفت إلى أن الجانب الروسي جهز أسرى الحرب الأوكرانيين بالكامل وفقا لقائمة كبيرة من 251 عسكريا أوكرانيا ، وكان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، اتهم كييف في تصريح له أمس الأربعاء باستخدام التعذيب والعنف والإذلال بحق الأسرى العسكريين الروس.