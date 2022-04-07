اجتماع «الوزراء» وبروتوكول دعم الشركات الناشئة أبرز اهتمامات صحف القاهرة

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي استعرض وناقش عددًا من ملفات العمل المهمة، ولقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات المظلات، فضلًا عن عدد من الملفات ذات الشأن المحلي.

ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "تنسيق حكومي مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة".

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد على المتابعة اليومية لتداعيات الأزمة الروسيةــ الأوكرانية، وما نتج عنها من ارتفاعات في أسعار السلع على المستوى العالمي، وكذلك حدوث عجز في سلاسل الإمداد، مشيرا إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، ومتطلباتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وأضافت "الأهرام" أن رئيس الوزراء أشار إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، والتنسيق الجاري بين الوزارات والجهات المعنية، سعيا لنجاح هذا الموسم، مع الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، موضحاً أنه تم إتاحة ١٫١ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين، فضلاً عن الجهود الخاصة بزيادة مواقع استلام القمح، التي وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من ٤٥٠ موقعا.

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة جميع الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون في اجتماع سابق.

وأشارت "الأهرام" إلى أن التعديلات تأتي في إطار ما تقضى به المادة ٣٨ من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

وتابعت الصحيفة أن المجلس وافق أيضًا على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي تضمن اختصاصات الجهاز، ومنها الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمراني، إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب واحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.

كما وافق المجلس على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وعلى إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها ٢٠ ألف طن، من الضرائب الجمركية.

وتحت عنوان "خلال لقائه مقاتلي قوات المظلات.. وزير الدفاع: القوات المسلحة حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد أن القوات المسلحة حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي، وأنها ستظل دائما تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدفاع عدد من مقاتلي قوات المظلات، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، وذلك في حضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وأشارت إلى أن الفريق أول محمد زكى شدد على أن القوات المسلحة هي الحصن المنيع الذي يحافظ على الدولة المصرية وتماسكها في مواجهة كل التحديات داخليا وخارجيا، مستعرضًا تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها في شتى المجالات.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال المظلات وهنأهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيدا بما يقدمونه من تضحيات وتنفيذهم مهامهم بكفاءة واقتدار.

وأدار القائد العام حوارا مع مقاتلي قوات المظلات تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية ، كما استمع إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا ، مشيدا بما لمسه من فهم وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

كان اللقاء قد بدأ بكلمة اللواء أ.ح عاطف إبراهيم ماضي، قائد قوات المظلات أكد خلالها الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال المظلات، مشددًا على أنهم سيظلون دائما فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم.

وتحت عنوان "بحضور رئيس الوزراء: بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة.. وتشجيع الاستثمار"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر، بحضور د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت "الجمهورية" أنه قام بالتوقيع على البروتوكول المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة.

وتحت عنوان "17 أبريل.. انطلاق امتحانات التابلت التجريبية لأولى وثانية ثانوي"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي بداية من يوم الأحد الموافق 17 أبريل الجاري على أن يتم عقد التدريب داخل المدرسة على أن يتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

وأشارت الجمهورية إلى أن الاختبارات ستستمر لمدة ٤ أيام على أن يكون اليوم الأول مخصصاً لاختبار الفلسفة لطلاب أولى ثانوي، والاثنين رياضيات لطلاب ثانية ثانوي علمي وأدبي والثلاثاء راحة والأربعاء أحياء لأولى ثانوي والخميس أحياء للشعبة العلمية في ثانية ثانوي وجغرافيا للشعبة الأدبية بنفس الفرقة.

ونقلت الصحيفة عن وزير التربية والتعليم قوله: "تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي، على أن تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت".

وأشار الوزير إلى أنه سيتم وضع الأسئلة فيما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني على أن تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية، مناشداً الطلاب بضرورة تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، والتأكد من توفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المقالية.

وأوضح شوقي أنه تقرر أن تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة فيما يتعلق بالمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت.

وفي صحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "البنك الدولي يدعم مصر بمؤتمر المناخ"، أشادت دكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدعم البنك الدولي لقطاع البيئة في مصر وجهود دمج البعد البيئي في عملية التنمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة رحبت بالتعاون لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم، والذي يعد مؤتمرًا للتنفيذ ليس فقط من خلال ترجمة القرارات والنجاحات المحققة في مؤتمر جلاسكو للمناخ إلى خطوات تنفيذية، ولكن باتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة العمل المناخي بعرض قصص نجاح من مختلف المناطق لمشروعات وبرامج لمواجهة آثار تغير المناخ.

من جانبها، أشادت مارى بانجيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي بجهود مصر في دمج بعد البيئة وتغير المناخ في عملية التنمية.

وفى سياق متصل، أكد دكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، حرص الحكومة على توفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بمشروعات التوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، مثل مشروعات بحر البقر والحمام، والتي تسهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه مع اتيزاد، كبير خبراء الاقتصاد الزراعي بالبنك الدولي، لبحث سبل دعم البنك لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية بالقطاع الزراعي، والتوسع فى استخدام أنظمة الرى الحديث.

وتحت عنوان "وزير المالية: تطبيق «التأمين الصحى الشامل» بأحدث المعايير العالمية"، ذكرت صحيفة "الأخبار أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أكد حرصه على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفق لأحدث الخبرات العالمية، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين؛ بما يسهم في تحقيق حلم كل المصريين برعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة على مستوى الجمهورية، خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على النحو الذي يساعد في نقل العبء المالي للمرض من المواطنين إلى المنظومة الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال لقائه مع الدكتورة ريكا مينون مديرة قطاع الصحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، حيث أكد أننا ملتزمون بتوفير كل مقومات النجاح لنظام التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية الصحية، والموارد البشرية.

وذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الصحة: انخفاض أعداد إصابات كورونا بنسبة 54%"، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجه بتخصيص حوافز مجزية للفرق العاملة في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمحافظات التي تحقق نسبًا عالية في تطعيم المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وذلك وفقًا للأعداد المستهدفة بكل محافظة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده الوزير، أمس، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي بالمحافظات، حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع الوضع الوبائي لفيروس كورونا في جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا انخفاض أعداد الإصابات بنسبة 54%، وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة 45%، بالإضافة إلى انخفاض نسب الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير راجع نسب الإشغال بجميع مستشفيات الوزارة من الأسرة الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي لجميع المرضى المتواجدين بالمستشفيات سواء المصابون بالفيروس أو الذين يعانون من أمراض أخرى، حيث بلغت نسب الإشغال بالأسرة الداخلية 29%، كما بلغت نسب إشغال العناية المركزة 49%، بالإضافة إلى 24% نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي.

وكشف عبدالغفار أنه بالتزامن مع انخفاض نسب الإصابات بالفيروس، تم تقليل أعداد المستشفيات المخصصة للعزل الكامل، إلى 4 مستشفيات فقط، تشمل (العجوزة، قها، العديسات، النجيلة)، بالإضافة إلى تقليل أعداد مستشفيات العزل الجزئي لـ16 مستشفى.