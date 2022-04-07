أسماء المتهمين الـ6 في قضية «علي أبو القاسم» والأحكام الصادرة ضدهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه وبراءة ثلاثة آخرين، في القضية رقم 131 لسنة 2019 مدينة نصر ثاني، والمتهم على إثرها المهندس علي أبو القاسم المقيم في المملكة العربية السعودية، بترويج المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني وأمانة سر ممدوح غريب، والمتهمون في القضية هم، «قدري إبراهيم أسعيد وشهرته قدري أبو شيخة، وأحمد إبراهيم أسعيد وشهرته أحمد أبو شيخة، ومحمد جمعة برهم» محكوم عليهم بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه.

وقضت المحكمة ببراءة كل من زكي ميخائيل زكي، مصطفى عايش عودة حسين، معتز عبدالقادر خليل عبدالسلام، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «المتهمين جميعهم من أهالي شمال سيناء وفي غضون شهر أكتوبر 2016، اتفقوا فيما بينهم على حيازة وإحراز مخدر الأمفيتامين الكبتاجون لتصديره إلى خارج البلاد وبقصد طرحه للتداول والاتجار فيه»، مضيفة أنهم «قاموا بإعداد ذلك المخدر بكميات 900 ألف قرص ووزعوا أدوار الجريمة فيما بينهم فابتاع المتهم الثاني أحمد إبراهيم معدة رصف طرق (هراس) وقاموا بدس المخدر بمواضع خافية فيه، بينما تواصل المتهم الثالث منهم محمد جمعة مع مكتب وتصدير لاتخاذ إجراءات تصدير تلك المعدة بالإجراءات المعتادة عبر ميناء سفاجا البحري للمملكة العربية السعودية حيث تم تصديرها بالفعل».

وأشارت إلى أن إجراءات الفحص والتفتيش بالميناء، أسفرت عن ضبط المخدر بالمعدة، وثبت بتقرير الفحص الصادر من وزارة الصحة السعودية، أنه بإجراء الفحص الكيميائي الشرعي للمضبوطات ثبت أنه لمادة «الأمفيتامين» (الكبتاجون) المخدرة.

وأضافت أن الواقعة على هذه الصورة قد رسخت في حق المتهمين وثبوتها بما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من خالد أبوالقاسم وأسامة حلمي ونبيل أحمد والشبلاوي مصطفي والرائد أحمد محمد عبد القادر والنقيب عمرو أحمد عبد الرحمن الضابطان بمكافحة جرائم المخدرات، وما شهدت به بجلسة المحاكمة عبير عبد التواب رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، وما ثبت بمحضر ضبط المخدر بمعرفة السلطات المختصة بميناء ضبه بالسعودية وتقرير الفحص الكيميائي بوزارة الصحة السعودية وما ثبت بكتابي الإدارة العامة لجمارك الاسكندرية والإدارة العامة لجمارك سفاجا