الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان ترفع الحظر المفروض على دخول الأجانب غير المقيمين بسبب كورونا من 106 دول

اليابان
اليابان

قالت الحكومة اليابانية إنها سترفع حظر الدخول المفروض على المواطنين الأجانب غير المقيمين من 106 دول بما في ذلك بريطانيا والهند والولايات المتحدة اعتبارا من غد الجمعة ، كجزء من إجراءات لتخفيف قيود كوفيد 19 تدريجيا.


ومع ذلك، فإن تغيير السياسة لن يغير بشكل جذري الضوابط الصارمة على الحدود اليابانية الناجمة عن الجائحة، حيث سيتم الاستمرار في تعليق صلاحية التأشيرات الصادرة قبل 2 ديسمبر باستثناء الدبلوماسيين وأزواج المواطنين اليابانيين والمقيمين الدائمين، من بين آخرين، بحسب وكالة كيودو للأنباء.


ولن يتم إصدار التأشيرات من حيث المبدأ، ما لم يقع أولئك الذين يسعون إلى دخول اليابان في "ظروف استثنائية"، مثل زيارات أولئك الذين يعانون من مرض خطير أو للجنازات. ولا يزال السياح الأجانب ممنوعين من دخول اليابان.


ومن بين الدول الـ 106 الخاضعة للتغيير، والتي أعلنتها وزارة الخارجية يوم الأربعاء، دول آسيوية مثل كمبوديا وإندونيسيا وماليزيا ومنغوليا والفلبين وتايلاند بالإضافة إلى دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.


وستشمل الدول التي لم تعد خاضعة لحظر الدخول قطر والسعودية والإمارات، فضلا عن دول من أمريكا اللاتينية وأفريقيا مثل البرازيل وتشيلي والمغرب وتونس.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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