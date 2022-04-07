مصرع شقيقين فى حادث سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالبحيرة

لقي شقيقين مصرعهما، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، في طريق السجن التابع لدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثتين داخل مستشفى مركز بدر المركز ي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بطريق السجن بدائرة المركز، ونتج عن الحادث مصرع شقيقين، وتم نقلهما إلى مستشفى مركز بدر، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مركز شرطة بدر، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية نتج عنه مصرع كل من" حمادة أحمد أحمد فرج ٣٠ سنة، وشقيقة عاطف أحمد أحمد فرج ٣٢ سنة"، ومقيمين بقرية واحد التابعة لدائرة مركز شرطة، وتم نقلهما إلى مستشفى مركز بدر، وتم التحفظ عليهما.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة، للتصريح بالدفن.