الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير المعادن الموريتانى: شركة ذهب كندية ستدفع 76 مليون دولار للحكومة

السلام ولد محمد
السلام ولد محمد صالح

قال وزير المعادن والنفط الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، إن "شركة استخراج الذهب الموريتاني الكندية "تازيازت" ستدفع للحكومة الموريتانية هذا العام 76 مليون دولار عوضا عن 16 مليونا في السابق".


وأضاف الوزير، في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء في نواكشوط، أنه وبعد المفاوضات الشاقة مع الشركة التي دامت تسعة أشهر تم الاتفاق على أن ترفع الشركة عدد العمالة الموريتانية إلى أكثر من 90 %.


وأكدت الحكومة أن موريتانيا بلد تعدين بامتياز، حيث تتوفر على أكثر من ألف مؤشر تعدين تشمل مجموعة متنوعة من الموارد، تبلغ حوالي ملياري طن من الاحتياطات المؤكدة من خام الحديد، و25 مليون أوقية ذهب، بالإضافة إلى النحاس والفوسفات والمعادن الثمينة الأساسية؛ كما تمتلك موارد غاز كبيرة قيد التطوير حاليا في حقل مشترك مع السنغال.
 

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