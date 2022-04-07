العثور على 11 جثة فى ضاحية هوستوميل بالعاصمة الأوكرانية

ذكرت صحيفة "أوكرايينسكا برافدا" في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، أنه تم العثور على 11 جثة في مرآب في ضاحية هوستوميل في كييف.

ويقال إن القتلى مدنيون قتلوا على أيدي الجنود الروس، ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

كانت هوستوميل، الواقعة شمال غرب العاصمة ويوجد مطار بالقرب منها، موضع نزاع شديد منذ بداية الحرب، وفر معظم السكان البالغ عددهم 16 ألف نسمة.

وقبل بضعة أيام، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على هوستوميل، فضلًا عن بلدتي بوتشا وإيربين المجاورتين.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية يوم الثلاثاء، إن نحو 400 من سكان هوستوميل مفقودون وإن السلطات تعتزم البدء في تفتيش الأقبية.

وقال مسؤول أوكراني إن بلدة لوسوفا الصغيرة في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا تعرضت لقصف من القوات الروسية بالصواريخ.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو وفيات، حسبما قال رئيس البلدية سيرهي زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على تليجرام في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء.

ولم ترد معلومات أخرى عن الأهداف الملموسة للقصف.

وقبل ثلاثة أيام، دعا رئيس البلدية السكان إلى مغادرة المدينة التي يبلغ عدد سكانها 55 ألف نسمة.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، تم إجلاء حوالي 10 آلاف شخص خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وكانت دعت كييف، سكان شرق أوكرانيا إلى إخلاء المنطقة "فورا" وسط مخاوف من هجوم كبير للجيش الروسي على حوض دونباس الذي أصبح الآن هدفًا أساسيًا للكرملين.

ونقلت وزارة الاندماج على تليجرام عن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك قولها إن السلطات الإقليمية "تدعو السكان إلى مغادرة هذه الأراضي وبذل قصارى جهدهم لضمان أن تجري عمليات الإجلاء بطريقة منظمة".

وأضافت أنه يجب القيام بذلك "فورًا" تحت وطأة "المخاطرة بالموت" خلال الأيام القادمة.