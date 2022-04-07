الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس اليمنى يعلن تشكيل مجلس قيادة رئاسى ويعفى نائبه من منصبه

جريدة الدستور

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي، كما أصدر قرارا بإعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه.


وأفاد موقع مأرب برس عبر حسابه على تويتر بأن "مجلس القيادة الرئاسي مفوض من هادي بكامل صلاحية الرئيس هادي مع صلاحية نائب الرئيس".

 

 وأوضح أن مجلس القيادة الرئاسي يكون برئاسة رشاد محمد العليمي، وبعضوية سبعة أعضاء.

 

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستئناف مسار التعافي هو أحد أسس السلام في اليمن، لافتًا إلى أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في الجوانب المالية والنقدية والإدارية تساهم في الحفاظ على تماسك الاقتصاد وعدم انهياره.


وشدد عبد الملك على أن اليمن بمرحلة حرجة على المستوى الاقتصادي ما يستدعي دعم اقتصادي عاجل من الأشقاء والأصدقاء، لدعم جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الغذائي، وتخفيف التبعات الإنسانية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

الأهلى يترقب أزمة زيزو مع الزمالك

63 حالة تسمم في أوروبا تدفع «حماية المستهلك» لسحب «بيضة كندر» من الأسواق

الليلة .. دار الأوبرا المصرية تستهل السهرات الرمضانية بمسرح سيد درويش

وزير المعادن الموريتانى: شركة ذهب كندية ستدفع 76 مليون دولار للحكومة

أول تعليق لـ فيريرا بعد الفوز على بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية