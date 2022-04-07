الرئيس اليمنى يعلن تشكيل مجلس قيادة رئاسى ويعفى نائبه من منصبه

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي، كما أصدر قرارا بإعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه.



وأفاد موقع مأرب برس عبر حسابه على تويتر بأن "مجلس القيادة الرئاسي مفوض من هادي بكامل صلاحية الرئيس هادي مع صلاحية نائب الرئيس".

وأوضح أن مجلس القيادة الرئاسي يكون برئاسة رشاد محمد العليمي، وبعضوية سبعة أعضاء.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستئناف مسار التعافي هو أحد أسس السلام في اليمن، لافتًا إلى أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في الجوانب المالية والنقدية والإدارية تساهم في الحفاظ على تماسك الاقتصاد وعدم انهياره.



وشدد عبد الملك على أن اليمن بمرحلة حرجة على المستوى الاقتصادي ما يستدعي دعم اقتصادي عاجل من الأشقاء والأصدقاء، لدعم جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الغذائي، وتخفيف التبعات الإنسانية.