الرئيس الموريتانى يكلف يحيى ولد الواقف لرئاسة التشاور بين الموالاة والمعارضة

كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الوزير الأمين العام للرئاسة يحيي ولد الواقف برئاسة التشاور المرتقب بين الموالاة والمعارضة.



وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء، إن الرئيس الغزواني، كلف ولد الوقف، برئاسة هذا التشاور بعد تعذر الاتفاق على من يتولى تلك المهمة، وتم تحديد أعضاء لجنة التشاور بتسعة أفراد من المعارضة ونفس العدد من الموالاة.



وأشار إلى موقف رئيس الجمهورية من هذا التشاور من حيث الشمولية وعدم استثنائه أحدا منه، مذكرا بالمراحل التي مر بها، منذ أن تم الإعلان عنه.



ويعتبر يحيي ولد الواقف رئيس وزراء سابق ومؤسس حزب عادل الذي كان يتمتع بأغلبية برلمانية وسبق أن دخل المعارضة قبل وصول الرئيس الغزواني للسلطة عام 2019.



وتبادلت المعارضة والموالاة مؤخرا الاتهامات بالمسؤولية عن تأخر إطلاق المشاورات، وتؤكد الحكومة الموريتانية أنها ليست مسؤولة عن تأخير انطلاق التشاور السياسي، وجاهزة لتذليل الصعاب أمامه.



وكان الحزب الموريتاني الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية قد اتهم في وقت سابق أحزاب المعارضة بانتهاج الغموض والمغالطات ردا على اتهامات المعارضة للموالاة بالمماطلة في إطلاق الحوار المرتقب.

ويؤكد الحزب الذي يتمتع بأغلبية برلمانية أنه يسعى لتشاور تشارك فيه كل الأطياف السياسية الوطنية في إطار تشاور لا يستثني أحدا.



وكان دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى محاربة الفساد.