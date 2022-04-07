شنجهاى تسجل 19660 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت حكومة مدينة شنجهاي، اليوم الخميس، أن المركز المالي الصيني سجل 19660 إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض، و 322 إصابة مصحوبة بأعراض يوم الأربعاء.

وكانت المدينة قد سجلت 16766 إصابة بدون أعراض و311 إصابة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق، وتخضع شنغهاي لإغلاق عام في محاولة لاحتواء أكبر تفش لكوفيد-19بالمدينة على الإطلاق.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية -عبر موقعها الإلكتروني- أن شنجهاي أمرت بإجراء اختبارات الكشف عن كوفيد لكافة المواطنين هناك أي نحو 25 مليون مقيم؛ وذلك في محاولة لاحتواء التفشي الحالي في المدينة، مؤكدة أن السلطات الصحية أعلنت عن أنه سيتم إرسال جميع الحالات الإيجابية إلى الحجر الصحي أو المستشفى، كما سيتم السماح للحالات البسيطة بإجراء العزل الذاتي في المنزل.

وبدأ الإغلاق الذي فرض على مرحلتين في الجزء الشرقي من شنجهاي يوم الإثنين الماضي وكان من المقرر أن ينتهي يوم الجمعة، ولكن السلطات قررت تمديده في كافة المناطق السكنية.

وفي الجزء الغربي من شنجهاي، يخضع السكان لإغلاق يستمر من يوم الجمعة إلى الثلاثاء المقبل، ويتعين عليهم الخضوع لفحص "بي سي آر" خلال تلك الفترة.