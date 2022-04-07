زيلينسكى: التأخر فى حظر النفط الروسى يودى بحياة الأوكرانيين

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الساسة الغربيين إلى الاتفاق سريعا على حظر النفط الروسي، وشكا من أن تقاعسهم عن ذلك يودي بحياة الأوكرانيين.



وفي خطاب مصور في الصباح الباكر ، قال زيلينسكي أيضا إنه سيواصل المطالبة بحظر البنوك الروسية تماما من التعامل مع النظام المالي الدولي.



وأجبر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل ستة أسابيع، أكثر من أربعة ملايين على الفرار من ديارهم، وقتل أو جرح الآلاف ، ودمر مدنا وبلدات.



وقال زيلينسكي إن موسكو تجني الكثير من الأموال من صادرات النفط لدرجة أنها لا تحتاج إلى أخذ محادثات السلام على محمل الجد ، ودعا "العالم الديمقراطي" إلى تجنب الخام الروسي.



وأضاف أن "بعض السياسيين ما زالوا غير قادرين على تقرير كيفية الحد من تدفق أموال النفط إلى روسيا حتى لا تتعرض اقتصاداتهم للخطر" ، متوقعا مع ذلك فرض حظر نفطي.



وقال "السؤال الوحيد هو كم عدد الرجال الأوكرانيين ، وكم عدد النساء الأوكرانيات، سيكون لدى الجيش الروسي الوقت لقتلهم من أجل أن يجد بعض السياسيين - ونحن نعرف من أنتم - بعض العزم".



وتقول روسيا إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" تهدف إلى نزع السلاح و "القضاء على النازيين" في أوكرانيا. وترفض أوكرانيا والحكومات الغربية ذلك باعتباره ذريعة زائفة للغزو.



واستهدفت الولايات المتحدة البنوك والنخب الروسية بجولة جديدة من العقوبات يوم الأربعاء. وقال زيلينسكي إن هذا الإعلان كان مذهلا لكنه غير كاف.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول لإخفاء جثث "آلاف" الضحايا في المدينة المحاصرة التي تتعرض للقصف في جنوب شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع تليفزيون "هابرتورك" التركي ونشرها مكتبه على الإنترنت "أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم تمكننا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول هو أنه ما لم ينظف العسكريون الروس كل شيء، فهم يخشون أن يرى العالم ما يحدث هناك".