الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات اللبنانية تبدأ عملها فى بيروت

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية بدء عمل البعثة رسميا وذلك بعد وصول كبير المراقبين بالبعثة عضو البرلمان الأوروبي جورج هولفيني، إلى لبنان في مستهل زيارة تستمر لستة أيام.

والتقى هولفيني اليوم بالفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات التابع للاتحاد الأوروبي، كما يلتقي خلال اليومين المقبلين برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وتتكون بعثة مراقبة الانتخابات من مجموعات مختلفة من المراقبين، حيث يتألف الفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات من 10 خبراء انتخابيين يغطون مختلف جوانب العملية الانتخابية، كما ينضم لها 30 مراقبا في منتصف شهر أبريل الجاري، وستكون مهمتهم طويلة المدة في المناطق لمتابعة الحملات السياسية. ثم ينضم 40 مراقبا لفترة قصيرة إلى البعثة في يوم الانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع والتصويت والفرز.

ويغطي فريق المراقبين أيضا عمليات التصويت في الخارج في عدد من البلدان التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من المغتربين اللبنانيين.

وتعقد البعثة مؤتمرا صحفيا في بيروت بعد 48 ساعة من يوم الانتخابات لإصدار بيانها الأولي للنتائج وذلك تماشيا مع منهجية الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات. كما تنشر البعثة تقريرا نهائيا يتضمن تقييما نهائيا للعملية الانتخابية ومجموعة من التوصيات بشأن الإصلاحات لتحسين الانتخابات في المستقبل، وذلك بمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية بأكملها.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي ببعثة لمراقبة الانتخابات اللبنانية بعد أعوام 2005 و2009 و2018.

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وائل لطفي

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