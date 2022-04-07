الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تشدد على أهمية مواصلة تكييف البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل

رئيس الحكومة الجزائرية
رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، أهمية مواصلة تكييف البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل، والفرص الجديدة في مجال الصناعة والسياحة، وكذلك المهن المرتبطة بقطاع الإسكان.


جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده رئيس الحكومة الجزائرية مع أعضاء حكومته، مساء الأربعاء، لبحث حصيلة الجهود في مجال قطاع التدريب والتعليم المهني خلال الثلث الأخير من عام ٢٠٢١ المنصرم، وكذلك بحث آفاق القدرات التدريبية خلال الفترة المقبلة.


وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان، أن الاجتماع تناول الجهود الرامية إلى تحسين الأداء النوعي لمنظومة التدريب المهني من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، والتكييف المستمر لخريطة التدريب، وفقا لاحتياجات الاقتصاد ومختلف الأنشطة الخاصة به.


وأضافت الحكومة أنه تم تطويع عملية التدريب لتلائم التخصصات الجديدة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد الجزائري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

63 حالة تسمم في أوروبا تدفع «حماية المستهلك» لسحب «بيضة كندر» من الأسواق

نشرة منتصف الليل.. مربوحة تثير الجدل و«التعليم» تعدل جداول الامتحانات

أول تحرك من صحة البرلمان بشأن وجود «شوكولاتة مخدرة»

تفاصيل خطة تطوير الطرق بمدينتى الشروق وحدائق أكتوبر (صور)

بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات اللبنانية تبدأ عملها فى بيروت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية