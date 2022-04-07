الاتّحاد الأوروبى يحضّ دوله على تنسيق التحقيقات بشأن أوكرانيا

طالبت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء التي فتحت تحقيقات في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا على الانضمام إلى فريق التحقيق المشترك الذي تنسّق أعماله وكالة التعاون القضائي الأوروبية "يورودجاست".



وفتحت تحقيقات وطنيّة في ثمانية بلدان أوروبية، هي: فرنسا وتشيكيا وألمانيا وإستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا والسويد وإسبانيا.



كما تم تشكيل فريق تحقيق مشترك من قبل بولندا وليتوانيا، بالتعاون مع أوكرانيا وبدعم من "يورودجاست".



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند "نشجّع الدول الأعضاء الأخرى التي فتحت تحقيقات على الانضمام إلى" هذا الفريق" لتمكين المدّعين العامّين من تبادل المعلومات والعمل معاً بأكثر الطرق فعاليّة".



وتحدث مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز الثلاثاء إلى المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا التي "أعربت عن حاجة خاصة لخبراء علميين ومعدات حماية شخصية".



وأكد المفوض أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية لدعم عمل" المحققين الأوكرانيين، بحسب المصدر نفسه.



من جانبها، تحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ 3 مارس في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وقالت رئيس المفوضية الأوروبية المفوضية أورسولا فون دير لاين الإثنين إنّ محادثات جارية بين "يورودجاست" والمحكمة لتنضم الأخيرة إلى فريق التحقيق المشترك.



وتدعم المفوضية أيضاً تغييرات على لائحة "يورودجاست" اقترحتها الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي للسماح لهذه الوكالة "بالحفاظ على الأدلة وتحليلها وتخزينها، ومعالجة معطيات إضافية مثل التسجيلات المرئية والصوتية والتي ستكون مهمّة في التحقيق في الاتهامات الموجهة لروسيا بارتكاب جرائم حرب".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة أرسلت 100 طائرة مسيرة إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن الولايات المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا دفعة مؤلفة من 100 طائرة مسيرة من طراز "سويتش بليد" الانتحارية.

وأضاف كيربي: "لقد أرسلنا بالفعل 100 طائرة بدون طيار من طراز "سويتش بليد" من مخزوننا وستكون في أوكرانيا قريبا، إذا لم تكن قد وصلت بالفعل"، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.