الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى: ضبط متهمين بتهريب أسلحة وذخائر لصالح مجموعات إرهابية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا (جنوبي العاصمة بيروت) ألقت القبض على فلسطيني لقيامه بتهريب أسلحة حربية وذخائر إلى داخل مخيم عين الحلوة لصالح مجموعات إرهابية.
وأضاف الجيش اللبناني أن دورية من المخابرات داهمت منزلا في بلدة رومين - النبطية وألقت القبض على ثلاثة مواطنين لبنانيين لقيامهم بالاتجار بالأسلحة، وضبطت داخل المنزل أسلحة حربية وكمية كبيرة من الذخائر المختلفة وأعتدة عسكرية.
وأكد أن المضبوطات تم تسليمها ومباشرة التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.
علي صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء اللبناني على السير قدمًا في عقود إنشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لتوفير كهرباء إضافية للمواطنين بأسرع وقت ممكن باعتباره ضرورة وطنية.
وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إن مجلس الوزراء وافق على خطة الكهرباء في جلسة سابقة، وطلب الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها وهذا ما تم طرحه اليوم.
وأضاف أن وزارة الطاقة حصلت اليوم على الموافقة التي تسمح بالمنافسة بين المصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة المعتمدة في لبنان لإنشاء محطتين في دير عمار والزهراني بأسرع وقت ممكن.
وأكد فياض أن العمل سيكون عبر إنشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، والسداد ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد متدنية جدًا على الدين تتراوح بين 1 و2 ونصف بالمائة وستخضع لمنافسة، موضحًا أنه سيتم عرض تطور العمل في هذا الإطار على مجلس الوزراء.
وأوضح أن الأزمة الحالية أكبر من مجرد أزمة إنتاج، فهي أزمة في توفير الوقود، مشددًا على ضرورة تأمين وقود إضافي لزيادة ساعات التغذية، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء اليوم يسمح بفتح مباحثات مع المصنعين الدوليين المعترف بهم عالميًا للحصول على أفضل تكنولوجيا لمشروع إنشاء محطات توليد جديدة واستيراد التوربينات والمحطة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

63 حالة تسمم في أوروبا تدفع «حماية المستهلك» لسحب «بيضة كندر» من الأسواق

أول تحرك من صحة البرلمان بشأن وجود «شوكولاتة مخدرة»

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

بعد إفراج السلطات السعودية عنه.. أول تعليق من زوجة المهندس على أبوالقاسم

جزيرة غمام الحلقة 5| تفاعل رواد السوشيال ميديا مع شخصية المتصوف لـ أحمد أمين

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية