الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات العمانية تدعو للتقيد بتدابير كورونا خلال رمضان وتحذر المخالفين

كورونا في عمان
كورونا في عمان

 دعت السلطات العمانية المواطنين والمقيمين إلى التقيد بقرارات اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في البلاد، بشأن الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت الشرطة العمانية أنها ستعمل بالتعاون مع الجهات المختصة المكلفة بمتابعة المخالفين وإيقاف كل من يخالف القرارات الصادرة في هذا الشأن وإصدار المخالفات "وفق لائحة المخالفات المنصوص عليها سابقا"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العمانية.
ودعت الشرطة إلى الالتزام بقرارات اللجنة العُليا للمحافظة على صحة الجميع، وتجنبا لأي مخالفة قد تفضي إلى إغلاق المساجد والجوامع غير الملتزمة.
وكانت اللجنة العُليا أصدرت يوم الثلاثاء الماضي قرارات تضمنت اقتصار الحضور لصلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح على المتلقين للقاح المضاد لمرض "كوفيد-19"، ومنع دخول غير المحصنين، بمن فيهم الأطفال دون سن الثانية عشرة.
كما قررت استمرار حظر إقامة موائد الإفطار الجماعي الخيري "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة واستمرار العمل بالإجراءات الوقائية، كارتداء كمامات الوجه، والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة، بما فيها الجوامع والمساجد.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.
 

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وائل لطفي

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