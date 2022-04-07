الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الوزراء التونسية تؤكد أهمية دعم القطاع السياحى بعد جائحة كورونا

نجلاء بودن
نجلاء بودن

أكدت رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد فيما يتعلق بالعائدات السياحية ومساهمته في الناتج الداخلي وخلق فرص عمل للمواطنين، لافتة إلى أهمية استعادة النشاط السياحي بعد جائحة كورونا، والتي كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على العاملين في هذا القطاع، إضافة للخسائر الاقتصادية التي سجلتها تونس بسبب تراجع النشاط السياحي بالبلاد والعالم كله خلال هذه الفترة.
ودعت رئيسة الوزراء التونسية - خلال رئاستها  جلسة عمل وزارية لاستعراض مخطط استعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد جائحة كورونا - إلى ضرورة استعداد كافة المؤسسات المتداخلة مع قطاع السياحة لمواكبة عودة نشاط السياحة العالمية لما بعد الجائحة، واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة، استعدادا للموسم السياحي القادم.
يذكر أن مخطط استعادة النشاط السياحي يستهدف تحقيق ما بين 50 إلى 60% من النتائج التي تم تحقيقها قبل الجائحة، ويضع أهم التوجهات الكبرى لتوفير الدعم اللازم لجميع العاملين في القطاع السياحي والمؤسسات المتدخلة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا واستئناف النشاط.
كما تم التركيز في هذا المخطط على مجموعة من المحاور، والتي من أهمها الإجراءات الصحية والتأمين والتسويق وترويج المنتج السياحي وحماية النسيج الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي إضافة إلى سبل تنويع العرض السياحي والاعتماد على منتجات سياحية جديدة.
من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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